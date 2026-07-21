Колку струја навистина „голта“ клима уредот кога работи цел ден

Летото ќе ти ја загрее собата, ама сметката за струја ќе ти ја олади главата. Клима уредот одамна не е луксуз, туку речиси основен апарат во домот. Но, кога надворешната температура ќе се качи над 35 степени, а далечинското цел ден стои на 22, тогаш доаѓа прашањето што сите го поставуваат дури кога ќе стигне сметката: колку навистина троши климата?

Одговорот не е ист за секој дом. Зависи од моделот, од квадратурата, од изолацијата, од тоа дали станот е на сонце или во сенка, но и од навиките на тие што живеат внатре. Сепак, енергетските познавачи велат дека просечен клима уред од 12.000 BTU, каков што најчесто се користи во станови и помали куќи, во реални услови може да потроши од околу 0,7 до 1,5 киловат часови струја на час.

Тоа звучи малку кога се гледа само еден час. Но, ако климата работи по 8 или 10 часа дневно, бројката веќе изгледа поинаку. За еден ден тоа може да бидат од 6 до 12 киловат часови. За еден месец, особено во најжешките денови, климата лесно може да додаде и над 200 киловат часови на сметката.

„Граѓаните најчесто грешат кога мислат дека климата троши исто цело време. Таа најмногу влече струја кога треба брзо да ја разлади просторијата, а потоа, ако е инвертер, само ја одржува температурата“, објаснуваат енергетски експерти.

Токму тука е разликата меѓу старите и поновите клими. Старите модели работат грубо. Се вклучуваат, ја туркаат температурата надолу, па се исклучуваат. Кога просторијата повторно ќе се загрее, пак почнуваат од почеток. Инвертер климите, пак, работат помирно и попаметно. Не се гасат целосно, туку ја намалуваат силата и ја држат просторијата на стабилна температура. На крај, тоа најчесто значи помала потрошувачка.

Но, ни инвертерот не е магија. Ако станот е лошо изолиран, прозорците пропуштаат топлина, ролетните се кренати цел ден, а климата е наместена на 20 степени, сметката ќе порасне. И тоа брзо.

Економистите велат дека летните сметки најмногу растат кај домаќинствата кои климата ја користат како да нема утре.

„Не е проблем што климата работи. Проблем е кога работи без контрола, на прениска температура и во просторија што постојано прима топлина однадвор“, велат тие.

Најголемата заблуда е дека климата треба да се пушти на најниска температура за побрзо да разлади. Во пракса, тоа само ја тера да работи под поголем напор. Разликата меѓу 22 и 26 степени не се чувствува секогаш драматично во телото, но се чувствува на броилото. Познавачите советуваат температурата да се држи меѓу 25 и 27 степени, особено кога надвор е пеколно жешко.

Важна е и положбата на климата. Ако дува директно во луѓе, тие често ја гасат и палат, ја намалуваат и зголемуваат, а тоа прави дополнителна потрошувачка. Подобро е да работи рамномерно, со затворени прозорци и спуштени ролетни во најтоплиот дел од денот.

Редовното чистење на филтрите исто така не е ситница. Валкан филтер значи послаб проток на воздух, послабо ладење и повеќе работа за компресорот.

„Една клима што не е чистена со месеци може да троши повеќе, а да лади помалку. Тоа е најлошата комбинација“, предупредуваат сервисерите.

На крајот, климата не е најголемиот непријател на домашниот буџет ако се користи разумно. Таа може да биде еден од поефикасните начини за ладење, особено ако е понов инвертер модел. Но, кога работи цел ден, на премногу ниска температура и во лошо изолирана просторија, тогаш веќе не разладува само воздух.

Ја грее сметката.

Б.З.М.