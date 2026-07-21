Мислите дека климата ве разболела? Неврофизиолог открива дали ова е мит или реална опасност

Климатизацијата сама по себе не е причина за настинки, но неправилната употреба може да го зголеми ризикот од инфекции, вели српскиот неврофизиолог д-р Драган Хрнчиќ.

Високите летни температури повторно го отворија прашањето дали клима уредите предизвикуваат настинки или дали тоа е еден од најраспространетите летни митови.

„Климата сама по себе не е причина за настинки, но може да придонесе за нејзино појавување ако ја користиме неправилно, особено во текот на летните месеци“, вели неврофизиологот

Според него, студениот и сув воздух ја суши слузницата на респираторниот тракт, што е прва линија на одбрана од вируси и бактерии.

„Кога поминуваме долго време во климатизирана просторија, каде што температурата е многу ниска, а воздухот е сув, ја сушиме слузницата на респираторниот тракт, па таа ги губи своите одбранбени функции“, објасни Хрнчиќ.

Поради ова, може да се појави суво грло, печење во очите, кивање и кашлање, но тоа не мора да значи дека станува збор за инфекција.

„Додека немаме покачена телесна температура и симптомите се благи и минливи, можеме да ги препишеме на фактот дека се последица на климатизацијата“, рече Хрнчиќ.

Тој додаде дека појавата на покачена телесна температура може да укажува на инфекција и дека е потребно да се консултира лекар.

Луѓето кои страдаат од астма и хронична опструктивна белодробна болест се особено чувствителни, како и луѓето кои долго време работат на компјутер, бидејќи трепкаат поретко, поради што солзниот филм што ги штити очите е помалку ефикасен.

Избегнувајте директно изложување на климатизација

Хрнчиќ, исто така, предупреди за важноста на редовното одржување на климатизацијата.

„Тие филтри можат да бидат извор на разни мувли, габи и други микроорганизми. Затоа мора редовно да го сервисираме клима уредот и да ги чистиме филтрите“, нагласи Хрнчиќ.

Тој, исто така, советуваше да се избегнува директен проток на ладен воздух кон лицето, вратот или градите.

„По секоја цена, треба да се избегнува директно влијание на климата врз телото“, рече Хрнчиќ.

Кога станува збор за поставување на температурата, се препорачува разликата помеѓу надворешната и внатрешната температура да не биде преголема.

„Дваесет и шест или 27 степени во просторијата, ако надвор е 35 или 36, тоа е сосема задоволително. Не треба да се оди на 19 или 20 степени“, истакна Хрнчиќ.

Тој додава дека е подобро клима уредот да работи континуирано, во поблаг режим, отколку често да го вклучувате и исклучувате.