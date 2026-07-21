Компаниите им нудат на екипажите шест плати за едно поминување низ Ормутскиот теснец

Бродските компании им нудат на морнарите огромни бонуси за да се согласат да пловат низ Ормутскиот теснец, и покрај високиот ризик од напад. Најголемиот сопственик на супертанкери во светот, „Синокор груп“, им понуди на членовите на екипажот дополнителни шестмесечни плати за едно патување за преземање нафта од Саудиска Арабија или Ирак и нејзин транспорт до Оманскиот Залив, што трае околу еден месец.

Понудата дојде иако најмалку 59 трговски бродови беа нападнати во и околу Персискиот Залив од почетокот на војната кон крајот на февруари, додека 17 морнари загинаа, според Меѓународната поморска организација на Обединетите нации. Како резултат на тоа, морнарите се соочуваат со избор помеѓу висока заработка и висок ризик по нивните животи, објавува „Блумберг“.

Капетаните на танкерите, кои донесуваат одлуки за пловење, заработуваат до 15.000 долари месечно, додека обичните членови на екипажот добиваат околу 1.500 долари. Тие имаат право да одбијат да пловат низ опасната зона и да побараат да бидат заменети, но бродските компании генерално успеваат да најдат морнари кои се подготвени да прифатат високи бонуси.

Сопствениците на бродови можат да заработат милиони долари на едно патување низ Ормутскиот теснец, додека премиите за осигурување драстично се зголемија поради зголемениот ризик. Сепак, најголемиот товар на опасност го носат членовите на екипажот, а некои од нив одбиваат да отпловат и покрај екстремно високите парични понуди.

Според претседателот на GlobalMET, Прадип Чавла, некои компании нудат екстремно високи бонуси за пополнување на екипажите, и иако многу морнари ги напуштаат бродовите пред да влезат во опасната зона, секогаш има луѓе кои се подготвени да го преземат тој ризик. Во меѓувреме, интензитетот на сообраќај низ Ормутскиот теснец се намали, иако дел од бродовите сè уште минуваат со исклучени уреди за сателитско следење, па затоа нивниот број е тешко да се утврди.