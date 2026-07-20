Сѐ повеќе Германци си заминуваат од земјата

Повеќе од 288.000 германски државјани ја напуштиле Германија во рок од една година и се преселиле во странство. Ова го покажуваат податоците на Федералниот завод за статистика на Германија (Destatis), пренесува „Euronews“.

Неодамнешно истражување, спроведено по нарачка на платформата за вработување „Indeed“, покажува дека трендот продолжува. Од 2020-та година наваму, бројот на пребарувања за работни места во странство од Германија е повеќе од двојно зголемен.

Плановите за преселба во странство се особено распространети кај лицата со повисоки приходи.

Повеќе од секој втор испитаник со нето месечен приход на домаќинството од најмалку 6.000 евра (54 проценти) изјавил дека во последните 12 месеци аплицирал за работа во странство или активно го истражувал меѓународниот пазар на труд.

Две третини од анкетираните навеле дека во принцип би прифатиле работа во друга држава, а околу 30 проценти веќе активно барале работни позиции или испратиле апликации.

Од оние што размислуваат за заминување, 77 проценти сакаат да живеат надвор од Германија неколку години или трајно да се преселат.

Според платформата „Indeed“, голем дел од потенцијалните иселеници бараат канцелариски професии, особено во маркетингот. Голем интерес има и за работни места во технолошкиот сектор, угостителството и логистиката.

Повисоки приходи и подобар квалитет на живот

Истражувањето ги анализирало и причините поради кои Германците размислуваат за иселување.

Најчесто наведувани причини се можноста за повисоки приходи и подобар квалитет на живот, при што околу 51 процент од испитаниците ги посочиле двете причини.

Околу 42 проценти се надеваат и на поповолна клима или на пониски даноци и социјални придонеси во земјите каде што би се преселиле.

За разлика од тоа, подобрите можности за кариера и професионален развој се пресудни за само 24 проценти од испитаниците.

Вирџинија Зедергелд, економист за пазарот на труд во „Indeed“, смета дека меѓународната мобилност генерално е позитивна, бидејќи искуството стекнато во странство може да придонесе за иновации и развој на нови деловни можности.

„Но, ако две третини од вработените размислуваат да ја напуштат земјата, тоа треба да се сфати и како сигнал за незадоволство од условите за живот и работа во Германија“, вели таа.

Според неа, голем број луѓе сметаат дека даночниот товар и социјалните придонеси во Германија се превисоки.

Од секои 100 евра што работодавачот ги издвојува за просечен вработен, тој реално добива само околу 50,70 евра нето, додека остатокот оди за даноци и социјални придонеси што ги плаќаат и работодавачот и работникот.

Ова се потврдува и во анкетата, каде што 70 проценти од испитаниците оцениле дека даночниот товар е преголем во однос на приходите и дека личниот труд не е доволно вреднуван.

САД остануваат најпосакувана дестинација

Со 14,4 проценти од сите пребарувања, САД и понатаму се најпосакуваната дестинација за германските граѓани со високи приходи. Сепак, интересот за САД е намален за 34 проценти во споредба со претходната година.

На второто и третото место се Велика Британија и Швајцарија, со по 13,6 проценти од пребарувањата.

Интересот за Велика Британија е зголемен за 38 проценти, додека Обединетите Арапски Емирати и Индија бележат раст од по 24 проценти. Австралија, исто така, станува сè попривлечна, со зголемување на интересот од 10 проценти.

Германија нуди сигурност, но не и доволно можности

Предностите на Германија, според испитаниците, најмногу се поврзани со сигурноста и стабилноста, а помалку со можностите за професионален напредок.

Околу 60 проценти ја посочиле општествената средина како најголема предност на земјата, 47 проценти ја издвоиле сигурноста на работното место, а речиси 35 проценти – социјалниот систем.

Според Федералниот завод за статистика, минатата година Германија ја напуштиле околу 97.000 повеќе германски државјани отколку што се вратиле, што претставува најголем нето-одлив на население од 2017-та година.

Сликата е сосема поинаква кај лицата без германско државјанство. Кај нив Германија бележи нето-прилив од повеќе од 200.000 луѓе.

Во последните години во Германија не доаѓаат само бегалци, туку и сè поголем број висококвалификувани стручњаци од трети земји, особено од Индија.

Голем дел од нив работат во технолошкиот сектор, во области како развој на софтвер, вештачка интелигенција и дигитализација, но и во инженерството и научноистражувачката дејност.