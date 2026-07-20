Истражување потврди: Редовното консумирање кафе го штити здравјето на црниот дроб

Љубителите на кафето често добиваат препораки да бидат внимателни поради неговото влијание врз сонот и крвниот притисок, но ново истражување покажува дека неколку шолји кафе дневно би можеле да имаат и значајни здравствени придобивки.

Додека на социјалните мрежи се шират рецепти за популарни ладни кафиња, најновата научна студија ја поврзува редовната консумација на овој напиток со намален ризик од развој на заболувања на црниот дроб, објавува „Food Bible“.

Помал ризик од заболувања на црниот дроб

Тврдењето дека кафето има заштитно дејство врз црниот дроб не е ново и претставува еден од најконзистентните заклучоци во повеќедецениските истражувања на оваа тема. Голем број студии покажале дека лицата кои редовно пијат кафе имаат помал ризик од рак на црниот дроб, цироза и безалкохолна масна болест на црниот дроб, во споредба со оние кои не консумираат кафе.

Студијата, објавена на почетокот на јули во списанието „Clinical Gastroenterology and Hepatology“, дополнително ги потврдува овие сознанија. Научници од Универзитетот „Cedars-Sinai“ следеле околу 355.000 возрасни лица без претходни заболувања на црниот дроб во период од 13 години.

Резултатите покажале дека консумирањето пет или повеќе шолји кафе дневно е поврзано со 47 проценти помал ризик од рак на црниот дроб и 32 проценти помал ризик од цироза. Учесниците кои пиеле кафе, исто така, имале 42 проценти помала веројатност да починат од заболување на црниот дроб за време на истражувањето.

Овие ефекти биле забележани и кај обичното и кај кафето без кофеин, без оглед на тоа дали испитаниците додавале шеќер или вештачки засладувачи.

Можни објаснувања, но потребни се дополнителни истражувања

Поголемиот внес на кафе бил поврзан и со пониско ниво на масти и железо во црниот дроб, како и со намалени воспалителни процеси во ткивото. Научниците претпоставуваат дека едно од хемиските соединенија во кафето придонесува за намалување на воспалението. Кафето содржи и хлорогенска киселина, за која се смета дека ја подобрува реакцијата на црниот дроб на инсулин.

Сепак, авторите на студијата нагласуваат дека се потребни дополнителни истражувања. Тие посочуваат дека „обемните проспективни студии кои вклучуваат сликовни биомаркери, протеомика и модели на исхрана сè уште се ограничени“. Исто така, додаваат дека влијанието на различните видови кафе, додатоците во него и метаболичките фактори сè уште не е целосно разјаснето.