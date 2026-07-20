„Google“ мора да го отвори „Android“ за сите „AI“ асистенти

Европската комисија донесе две правно обврзувачки одлуки во рамки на Законот за дигитални пазари (Digital Markets Act – DMA), со кои „Google“ ќе мора значително да го отвори оперативниот систем „Android“ и своите услуги за пребарување за конкурентските компании.

Според новите правила, „Google“ ќе биде должен да им овозможи на независните асистенти базирани на вештачка интелигенција пристап до клучните системски функции, кои досега беа резервирани исклучиво за фабричкиот „AI“ асистент „Gemini“.

Целта на овие мерки е да се создадат еднакви услови на пазарот. Според статистичките податоци, околу 60 проценти од корисниците во Европската Унија ги сметаат алтернативните чет-ботови за помалку привлечни токму поради софтверските ограничувања и неможноста да пристапат до подлабоките нивоа на оперативниот систем.

Целосна интеграција на алтернативните „AI“ асистенти од јули 2027-ма година

Според новите правила, надворешните програми за вештачка интелигенција ќе мора да ги добијат истите основни можности што ги има „Gemini“, при што ќе треба целосно да се зачуваат приватноста и безбедноста на корисничките податоци.

Корисниците ќе можат да го активираат избраниот алтернативен асистент со гласовна команда, на сличен начин како што денес се користи командата „Hey, Google“.

Покрај тоа, конкурентските апликации ќе можат да извршуваат напредни задачи, како што се нарачување такси-превоз, предлагање релевантни одговори во апликациите за комуникација или обезбедување информации за неодамна посетени локации.

За да биде тоа возможно, „Android“ ќе мора да им овозможи пристап до историјата на локации, текстуалните пораки и интеракцијата со другите инсталирани апликации на телефонот.

„Google“ е должен овие измени целосно да ги спроведе најдоцна до јули 2027-ма година.

„Google“ ќе мора да споделува и податоци од пребарувањето

Втората одлука на Европската комисија предвидува „Google“ да споделува анонимизирани податоци од својата интернет-пребарувачка услуга со квалификувани независни пребарувачи, вклучително и современи „AI“ чет-ботови кои имаат функции за пребарување на интернет.

Регулаторите наведуваат дека целта е конкурентските сервиси да можат да ги подобрат своите производи и да се натпреваруваат под еднакви услови на пазарот.

Податоците што „Google“ ќе треба да ги направи достапни мора да бидат идентични со оние што компанијата ги користи за сопствените услуги и за нивната оптимизација.

Процесот на анонимизација ќе се спроведува преку повеќеслоен систем развиен во соработка со експерти за заштита на приватноста. За да се спречат злоупотреби, Google ќе има право пред секое споделување да изврши безбедносна проценка и да утврди дали соработката со одредена трета страна претставува сериозен ризик за сајбер-безбедноста или заштитата на податоците.

Одлуката на Европската комисија, исто така, предвидува транспарентна формула за пресметување на цената на овие податоци, како и јасна процедура за пристап до системот.