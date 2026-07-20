Од 1.250 до над 2.300 евра: Колку чини седумдневен одмор за четиричлено семејство?

Колку навистина чини едно семејно летување?

Цената што ја гледаме при резервирањето на апартманот е само почетокот. Пред семејството да стигне до плажата, треба да плати зелен картон, патничко осигурување, гориво, патарини и евентуален паркинг.

Потоа почнуваат секојдневните трошоци како храна, вода, кафе, сладолед, лежалки, ресторан, паркинг и ситни набавки што поединечно не изгледаат големи, но за осум дена можат сериозно да го зголемат буџетот.

Направивме пример-пресметка за четиричлено семејство со двајца возрасни и две деца, кое патува со автомобил од Скопје и престојува седум ноќевања во приватен апартман.

Во анализата ги споредуваме:

Неа Флогита во Грција;

Драч во Албанија;

Будва во Црна Гора;

Макарска во Хрватска.

Како е направена пресметката?

За да може споредбата да биде што пореална, користевме ист модел за сите четири дестинации:

Претпоставка Вредност Број на патници 2 возрасни и 2 деца Престој 7 ноќевања / 8 дена Поаѓање Скопје Превоз Сопствен автомобил Потрошувачка 7 литри на 100 километри Цена на бензин околу 87 денари за литар Сместување Приватен апартман со кујна Исхрана Комбинација од маркет и еден оброк надвор Период Главна летна сезона

Бензинот во Северна Македонија во средината на јули 2026 година се движи околу 87 денари за литар. Цената може да се промени, а семејствата што возат дизел, хибрид или поекономичен автомобил ќе имаат различен трошок.

Првиот трошок доаѓа уште пред патувањето

Зелен картон

За патнички автомобил со моќност над 66 киловати, зелен картон со важност од еден месец чини 3.075 денари, односно приближно 50 евра.

За автомобил до 66 киловати, едномесечниот зелен картон чини 1.850 денари. Годишната варијанта изнесува 3.690 денари за возило до 66 киловати и 5.536 денари за помоќно возило.

Во нашата пресметка користиме автомобил над 66 киловати и трошок од 50 евра.

Семејствата што веќе имаат важечки годишен зелен картон можат да го одземат овој износ од вкупната пресметка.

Патничко осигурување

Цената зависи од осигурителната компанија, возраста на патниците, деновите на престој, осигурената сума и избраниот пакет.

На македонскиот пазар може да се избере индивидуална или семејна полиса, со различни лимити за медицинско лекување, транспорт, багаж и други ризици. Некои компании нудат и попуст при онлајн купување.

За основна семејна полиса за осум дена во нашата пресметка оставаме приближно 25 евра.

Пред купување треба да се побара конкретна понуда, бидејќи премијата може да биде повисока за лица со поголема возраст, дополнителни спортски активности или пошироко покритие.

Колку чини патувањето од Скопје?

Приближната патна оддалеченост во еден правец е околу 280 километри до Неа Флогита, околу 290 километри до Драч, приближно 365 километри до Будва и над 560 километри до Макарска, во зависност од избраната рута.

Во пресметката додадовме и околу 100 километри локално возење за време на престојот.

Дестинација Проценети вкупни километри Гориво Патарини и патни давачки Вкупен пат Неа Флогита 665 км 66 € 20 € 86 € Драч 680 км 67 € 10 € 77 € Будва 830 км 82 € 10 € 92 € Макарска 1.220 км 121 € 70 € 191 €

Износите за патарини се заокружена буџетска резерва, бидејќи зависат од точната маршута. Особено кај патувањето кон Хрватска може да се изберат различни правци низ Косово, Албанија, Црна Гора, Србија или Босна и Херцеговина.

Хрватска има развиен систем на патарини, а висината зависи од влезната и излезната точка. На пример, само подолги делници на хрватските автопати можат да чинат повеќе од 30 евра во еден правец.

Колку чини апартман за седум ноќевања?

Сместувањето е најпроменливата ставка во целата пресметка.

Цената зависи од точниот термин, оддалеченоста од плажата, паркингот, бројот на спални соби, климата, оценката на објектот, условите за откажување, а секако и моментот кога е направена резервацијата.

За Неа Флогита во понудите за 2026 година се среќаваат апартмани од околу 45 до 110 евра за ноќевање, зависно од капацитетот и квалитетот. Во Драч може да се најдат семејни апартмани од околу 60 до 90 евра, додека Будва и Макарска во главната сезона можат да бидат значително поскапи.

За споредбата користиме средна, а не најевтина понуда:

Дестинација Цена за ноќевање Седум ноќевања Неа Флогита 80 € 560 € Драч 65 € 455 € Будва 95 € 665 € Макарска 140 € 980 €

Ова не значи дека не може да се најде поевтино сместување. Со рана резервација, поголема оддалеченост од плажата или патување на крајот од јуни и почетокот на септември, цената може да биде значително пониска.

Но семејство што резервира во последен момент во втората половина на јули или во август може да плати и многу повеќе.

Колку пари му требаат на семејството на ден?

Ова е делот што најчесто се потценува. Дури и кога апартманот има кујна и семејството купува дел од храната во маркет, во текот на денот обично се плаќаат:

вода и сокови;

кафе;

сладолед за децата;

појадок или ужина;

ручек или вечера;

лежалки;

паркинг;

локален превоз;

сувенири и ситни набавки.

Реален дневен буџет за четиричлено семејство

Дестинација Маркет и појадок Еден оброк надвор Пијалаци и сладолед Плажа и паркинг Вкупно на ден Неа Флогита 25 € 45 € 15 € 15 € 100 € Драч 20 € 35 € 10 € 10 € 75 € Будва 25 € 45 € 15 € 15 € 100 € Макарска 30 € 55 € 20 € 20 € 125 €

Ова е умерен буџет. Не подразбира ручек и вечера секој ден во ресторан, изнајмување брод, аквапарк, ноќни излегувања или поскапи екскурзии.

Трошок за осум дена

Дестинација Дневен буџет Вкупно за 8 дена Неа Флогита 100 € 800 € Драч 75 € 600 € Будва 100 € 800 € Макарска 125 € 1.000 €

Конечна пресметка: Колку чини целиот одмор?

Во вкупниот износ се вклучени:

зелен картон;

патничко осигурување;

гориво;

патарини;

седум ноќевања;

храна и пијалаци;

лежалки и паркинг;

мала резерва за непланирани трошоци.

Трошок Грција Албанија Црна Гора Хрватска Зелен картон 50 € 50 € 50 € 50 € Патничко осигурување 25 € 25 € 25 € 25 € Гориво и патарини 86 € 77 € 92 € 191 € Сместување 560 € 455 € 665 € 980 € Дневни трошоци 800 € 600 € 800 € 1.000 € Непланирани трошоци 60 € 50 € 60 € 80 € Вкупно 1.581 € 1.257 € 1.692 € 2.326 €

Пресметано со заокружен курс од 61,5 денари за едно евро:

Дестинација Вкупно во евра Приближно во денари Драч 1.257 € 77.300 денари Неа Флогита 1.581 € 97.200 денари Будва 1.692 € 104.100 денари Макарска 2.326 € 143.000 денари

Албанија е најевтина, но не за секое семејство

Во ова сценарио, најевтин е одморот во Драч.

Главната предност е пониската цена на сместувањето и помалиот дневен буџет. Семејството може да помине седум ноќевања со околу 1.250 до 1.300 евра, доколку не избере луксузен апартман и не јаде секој ден оброк во ресторан.

Сепак, цените во Албанија веќе не се толку ниски како пред неколку години, особено во популарните места и во објектите на првата линија до морето.

Грција останува најпрактична за македонските туристи

Грција не е најевтина во пресметката, но има неколку важни предности:

релативно кратко патување;

голем избор на места;

можност да се носи дел од храната;

апартмани со кујна;

лесно враќање во случај на итност;

помал трошок за гориво.

За седум ноќевања во Неа Флогита, умерено семејство треба да планира приближно 1.500 до 1.650 евра.

Со поевтин апартман и повеќе готвење, износот може да се намали. Со сместување на првата линија, секојдневни ресторани и платени лежалки, лесно може буџетот да надмине 2.000 евра.

Црна Гора веќе не е евтина алтернатива

Будва во главната сезона може да биде поскапа од многу делови од Грција.

Најголемиот трошок е сместувањето, а дополнително треба да се смета на паркинг, сообраќаен метеж, поскапи локали покрај морето, платени плажи и лежалки, подолго патување.

Реален буџет за четиричлено семејство е околу 1.650 до 1.800 евра.

Доколку се избере Бечичи, Петровац или поквалитетен објект со поглед кон море, цената може да биде уште повисока.

Хрватска е најскапа во споредбата

Макарска во оваа пресметка убедливо е најскапа.

Причините се:

подолгото патување;

повисок трошок за гориво;

патарини;

поскапо сместување;

повисоки ресторански и дневни трошоци.

За седум ноќевања, семејството треба да подготви приближно 2.200 до 2.500 евра.

Тоа е речиси двојно повеќе од пример-пресметката за Драч.

Секако, Хрватска може да биде поевтина со сместување подалеку од центарот, патување во јуни или септември и самостојно приготвување на поголем дел од храната.

Колку треба да носите на ден?

Без сместување, гориво, осигурување и зелен картон, четиричлено семејство треба да планира приближно:

Земја Минимално со штедење Умерен буџет Покомотен буџет Албанија 50 € 75 € 110 € Грција 70 € 100 € 140 € Црна Гора 70 € 100 € 150 € Хрватска 90 € 125 € 180 €

Со минималниот буџет се претпоставува дека семејството главно купува во маркет, готви во апартманот и ретко користи платени лежалки.

Покомотниот буџет овозможува ресторан, лежалки, повеќе пијалаци, десерти и ситни активности, но сè уште не вклучува поголеми екскурзии.

Колку месечни плати чини еден одмор?

Семејниот одмор веќе не е мал сезонски трошок.

Во зависност од дестинацијата, седум ноќевања можат да чинат:

околу 77.000 денари во Албанија;

околу 97.000 денари во Грција;

над 104.000 денари во Црна Гора;

околу 143.000 денари во Хрватска.

За многу семејства тоа значи дека летувањето чини колку една, две или дури три месечни плати.

Токму затоа конечната цена на одморот не треба да се пресметува само според апартманот.

Сместување од 500 или 600 евра може да изгледа прифатливо, но кога ќе се додадат патувањето, документите и секојдневното трошење, конечната сметка лесно станува два или трипати поголема.

Каде најмногу се исплати?

Според пример-пресметката:

Категорија Дестинација Најевтин вкупен одмор Албанија Најкратко и најпрактично патување Грција Комбинација од плажи и вечерна забава Црна Гора Најголем потребен буџет Хрватска Најдобар избор за максимално штедење Албанија или Грција

Нема универзално најдобра дестинација.

Семејството што сака најниска цена веројатно ќе ја избере Албанија. Друго семејство што сака кратко и практично патување може да се одлучи за Грција. Будва нуди повеќе забава, но со повисоки цени, додека Хрватска бара значително поголем буџет.

Едно е сигурно, а тоа е дека за седумдневно семејно летување во 2026 година, тешко е да се планира без најмалку 1.200 до 1.500 евра, дури и кога станува збор за патување со сопствен автомобил и сместување во апартман.

С.Б.