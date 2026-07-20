Недостатокот на овие витамини може да предизвика оптоварување на срцето: Еве ги симптомите на кои треба да обрнете внимание

Дали знаевте дека оптималното ниво на витамини е клучно за здравјето на срцето и крвните садови? Експертите и научните докази укажуваат дека недостатокот на одредени витамини може да има негативно влијание врз здравјето на срцето.

Повеќето луѓе го поврзуваат здравјето на срцето со нивото на холестерол, крвниот притисок и физичката активност. Иако овие фактори се многу важни, витамините исто така играат клучна улога во одржувањето на здравјето на срцето. Недостатокот на одредени витамини може да влијае на срцевиот мускул, крвните садови и способноста на телото да произведува здрави црвени крвни клетки.

Иако недостатокот на витамини не е најчеста причина за срцеви заболувања, тој може да придонесе за развој на срцеви проблеми ако не се препознае и третира навреме. Урамнотежената исхрана и третманот на нутритивните дефицити можат да помогнат во одржувањето на кардиоваскуларното здравје. Сите најважни информации на оваа тема ги даде д-р Дибаншу Гупта, кардиолог од болницата Сарводаја во Џаландхар.

Зошто витамините се важни за срцето?

Срцето е мускул кој работи континуирано за да пумпа крв низ целото тело. За правилно функционирање, потребно е постојано снабдување со хранливи материи, вклучувајќи витамини и минерали.

Витамините помагаат во:

-производство на енергија за срцевите клетки;

-поддршка на здрава циркулација на крвта;

-заштита на крвните садови од оштетување;

-одржување на нормален срцев ритам;

-учество во создавањето на здрави црвени крвни зрнца кои носат кислород.

Недостатокот на еден или повеќе витамини може да ги наруши овие процеси и, во некои случаи, да го зголеми ризикот од развој на срцеви заболувања.

Недостатокот на кој витамин влијае на срцето?

Според студија објавена во списанието Frontiers in Physiology, повеќекратните недостатоци на витамини се поврзани со нарушено здравје на срцето.

Витамин Д

Витаминот Д е најпознат по својата улога во одржувањето на здравјето на коските, но игра важна улога и во функцијата на срцето.

Ниското ниво на витамин Д е поврзано со зголемен крвен притисок, воспалителни процеси и зголемен ризик од срцеви заболувања. Сепак, истражувањата сè уште истражуваат дали суплементацијата со витамин Д директно го намалува ризикот од кардиоваскуларни заболувања.

Луѓето кои ретко поминуваат време на сонце, постарите лица и лицата со одредени медицински состојби се изложени на поголем ризик од недостаток на витамин Д.

Витамин Б12

Витаминот Б12 е неопходен за формирање на здрави црвени крвни зрнца и правилно функционирање на нервниот систем.

Неговиот недостаток може да доведе до анемија, што ја намалува количината на кислород што ја носи крвта. Затоа, срцето мора да работи поинтензивно за да обезбеди доволно кислород до сите ткива во телото.

Студија објавена во списанието „Current Vascular Pharmacology“ покажува дека недостатокот на витамин Б12 може да ги зголеми нивоата на хомоцистеин, аминокиселина поврзана со поголем ризик од кардиоваскуларни заболувања.

Постарите лица, строгите вегетаријанци и луѓето со дигестивни нарушувања се изложени на зголемен ризик од недостаток на витамин Б12.

Фолна киселина (витамин Б9)

Фолната киселина тесно соработува со витаминот Б12 во процесот на создавање здрави крвни клетки.

Ниските нивоа на фолати, исто така, можат да ги зголемат нивоата на хомоцистеин, иако не е докажано дека нивното намалување со додатоци во исхраната го намалува ризикот од срцев удар или мозочен удар.

Сепак, соодветниот внес на фолати е важен за одржување на целокупното здравје.