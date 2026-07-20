Не е доволна ниту една просечна плата: Колку треба да заработува четиричлено семејство во Македонија?

Прашањето „Колку пари се доволни за нормален живот?“ нема едноставен одговор.

За некого тоа значи само редовно плаќање на сметките, а за друг можност да замине на летување, да заштеди нешто на крајот од месецот и без стрес да ги покрие неочекуваните трошоци.

Но, кога ќе се соберат сите месечни расходи на едно четиричлено семејство, станува јасно дека една просечна плата одамна не е доволна.

Според последните податоци на Државниот завод за статистика, просечната нето-плата во Македонија за април 2026 година изнесува 48.779 денари. Тоа значи дека две просечни плати носат околу 97.500 денари месечно.

Прашањето е дали тие се доволни?

Колку чини нормален месец?

Да претпоставиме дека семејството живее во Скопје, има две деца, користи еден автомобил и живее во сопствен стан купен на кредит.

Реалната месечна пресметка може да изгледа вака:

Трошок Просечно месечно Храна и пијалаци 30.000 денари Станбен кредит 25.000 денари Струја, вода, интернет, телефон 9.000 денари Автомобил (гориво, регистрација, сервис) 12.000 денари Градинка/училиште и активности 8.000 денари Облека и обувки 6.000 денари Здравје и лекарства 3.000 денари Кафе, ресторани и забава 7.000 денари Заштеда 10.000 денари

Вкупно 110.000 денари месечно

А што ако живеете под кирија?

Тогаш пресметката изгледа уште потешко.

Во зависност од населбата и квадратурата, киријата за пристоен стан во Скопје најчесто се движи меѓу 25.000 и 40.000 денари.

Во тој случај месечниот буџет лесно може да достигне 120.000 – 140.000 денари

Каде исчезнуваат парите?

Интересно е што најголемиот дел од буџетот не оди за луксуз.

Најголеми ставки се храна, домување, автомобил и режиски трошоци.

Заедно тие можат да сочинуваат повеќе од 70% од целокупниот семеен буџет.

Токму затоа многу семејства чувствуваат дека и покрај солидните приходи, на крајот од месецот не остануваат многу средства.

Две просечни плати – дали се доволни?

Ако двајца родители земаат просечна плата, нивниот заеднички приход изнесува околу 97.558 денари

Според нашата пресметка, тоа значи дека за нормален живот без поголеми ограничувања би недостигале околу 12.000 денари секој месец

Тоа не значи дека секое семејство мора да троши толку.

Но, доколку сака редовно да сервисира кредит, да одржува автомобил, да обезбеди активности за децата, да оди на годишен одмор и да заштеди нешто, буџетот лесно ја надминува границата од 100.000 денари.

А што велат бројките?

Еве како изгледаат три различни сценарија.

Вкупен месечен приход Каков живот овозможува 60.000 денари Покривање на основните потреби со сериозни ограничувања 100.000 денари Солиден живот, но со мала или никаква заштеда 150.000 денари Поголема финансиска сигурност, заштеда и повеќе простор за непланирани трошоци

Најголемиот проблем не се приходите

Во последните години платите растат.

Но растат и цените на храната, кириите, становите, услугите и одржувањето на автомобилите.

Затоа многу граѓани велат дека иако заработуваат повеќе отколку пред неколку години, чувствуваат дека можат да си дозволат помалку.

Што покажува оваа пресметка?

Нормалниот живот денес не подразбира луксуз. Тој подразбира сигурност.

Да можете да ги платите сметките навреме, да ги однесете децата на одмор, да не се задолжувате за секој поголем трошок и на крајот од месецот да оставите нешто настрана.

За голем број четиричлени семејства во Македонија, тоа значи дека 100.000 денари месечно се блиску до минимумот за стабилен живот, а секој дополнителен непланиран трошок може значително да го наруши семејниот буџет.

Најважните бројки Износ Просечна нето-плата 48.779 денари Две просечни плати 97.558 денари Проценет месечен буџет 110.000 денари Разлика -12.442 денари

С.Б.

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