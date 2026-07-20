Неделен хороскоп 20.07.2026 до 27.07.2026

Овен (21.03 – 20.04)
РАБОТА: Вашиот напредок е евидентен. Доколку запрете некаде, побарајте помош од некој Бик.
ЉУБОВ: Доколку сте во врска или брак водете љубов почесто, тоа ќе ја врати страста меѓу вас и партнерот.
ЗДРАВЈЕ: Потребна ви е физичка активност.
Бик (21.04 – 21.05)
РАБОТА: Доколку имате проблеми со парите, ви се советува да поразговарате со лице родено во знакот на Лав.
ЉУБОВ: Меланхолични сте без причина. Ова е одличен период за љубов.
ЗДРАВЈЕ: Можни се чести промени на расположението.
Близнаци (22.05 – 22.06)
РАБОТА: Незадоволни сте со работата но и свесни дека во моментов не можете да најдете ништо подобро.
ЉУБОВ: Малку ви е досадно во љубовта, направете некоја промена и израдувајте го партнерот.
ЗДРАВЈЕ: Зајакнете го имунолошкиот систем.
Рак (22.06 – 22.07)
РАБОТА: Имате проблеми со парите, но засега нема да можете да го решите тоа.
ЉУБОВ: Партнерот се обидува да ве разбере но не му оди баш најдобро.Разговарајте отворено.
ЗДРАВЈЕ: Чувaјате се од повреди и падови.
Лав (23.07 – 22.08)
РАБОТА: Ова е добар период за покренување на сопствен бизнис. Започнете соработка со некој воден знак.
ЉУБОВ: Доколку не сте во врска или брак, некој двоен Рак може да биде вашата голема љубов.
ЗДРАВЈЕ: Можни се мали проблеми со срцето.
Девица (23.08 – 22.09)
РАБОТА: Достоинствени сте и не сакате да работите нешто што е под вашето ниво на интелигенција.
ЉУБОВ: Ја сакате самотијата. Најдобро ќе се чувствувате кога ќе бидете сами.
ЗДРАВЈЕ: Можни се грчеви.
Вага (23.09 – 22.10)
РАБОТА: Иако имате премногу обврски, не работете ноќе. Тоа може да ви предизвика претеран стрес и замор.
ЉУБОВ: Среќни сте што партнерот е покрај вас. Уживајте во љубовта и вниманието кои ви ги дава.
ЗДРАВЈЕ: Можен е хормонски дисбаланс.
Шкорпија (23.10 – 21.11)
РАБОТА: Пред да донесете некоја одлука добро размислете за тоа која е вашата цел. Потоа, јасно поставете ги вашите барања пред другите.
ЉУБОВ: Потребна ви е љубов, но како да се плашите да го покажете тоа.
ЗДРАВЈЕ: Намалете го внесувањето на слатки.
Стрелец (22.11 – 21.12)
РАБОТА: Модернизирајте ја работата, бидејќи единствено на тој начин ќе можете да ги завршите сите обврски во рок.
ЉУБОВ: Не делувате премногу заљубено и партнерот го забележува тоа. Можни се мали проблеми.
ЗДРАВЈЕ: Одлично.
Јарец (22.12 – 20.01)
РАБОТА: На работното место ќе ви бидат потребни повисоки знаења и поголема снаодливост, поработете на тоа.
ЉУБОВ: Чувствувате нешто кон некои Близнаци, признајте им го тоа.
ЗДРАВЈЕ: Контролирајте го крвниот притисок.
Водолија (21.01 – 19.02)
РАБОТА: Луѓето уживаат во ваше друштво. Доколку сеуште не знаете со што да се бавите, одлучете се за медиуми.
ЉУБОВ: Преокупирани сте со некои обврски, па малку го запоставувате партнерот. Обидете се да најдете малку време само за вас двајца.
ЗДРАВЈЕ: Внесувајте повеќе вода.
Риби (20.02 – 20.03)
РАБОТА: Можно е да бидете соочени со можноста да ја загубите работата. Обидете да бидете храбри доколку ви се случи тоа.
ЉУБОВ: Можни се мали несогласувања со партнерот или лицето кое ви се допаѓа. Направете искрен разговор.
ЗДРАВЈЕ: Стрес и нервози.