Неделен хороскоп 20.07.2026 до 27.07.2026

Овен (21.03 – 20.04)

РАБОТА: Вашиот напредок е евидентен. Доколку запрете некаде, побарајте помош од некој Бик.

ЉУБОВ: Доколку сте во врска или брак водете љубов почесто, тоа ќе ја врати страста меѓу вас и партнерот.

ЗДРАВЈЕ: Потребна ви е физичка активност.

Бик (21.04 – 21.05)

РАБОТА: Доколку имате проблеми со парите, ви се советува да поразговарате со лице родено во знакот на Лав.

ЉУБОВ: Меланхолични сте без причина. Ова е одличен период за љубов.

ЗДРАВЈЕ: Можни се чести промени на расположението.

Близнаци (22.05 – 22.06)

РАБОТА: Незадоволни сте со работата но и свесни дека во моментов не можете да најдете ништо подобро.

ЉУБОВ: Малку ви е досадно во љубовта, направете некоја промена и израдувајте го партнерот.

ЗДРАВЈЕ: Зајакнете го имунолошкиот систем.

Рак (22.06 – 22.07)

РАБОТА: Имате проблеми со парите, но засега нема да можете да го решите тоа.

ЉУБОВ: Партнерот се обидува да ве разбере но не му оди баш најдобро.Разговарајте отворено.

ЗДРАВЈЕ: Чувaјате се од повреди и падови.

Лав (23.07 – 22.08)

РАБОТА: Ова е добар период за покренување на сопствен бизнис. Започнете соработка со некој воден знак.

ЉУБОВ: Доколку не сте во врска или брак, некој двоен Рак може да биде вашата голема љубов.

ЗДРАВЈЕ: Можни се мали проблеми со срцето.

Девица (23.08 – 22.09)

РАБОТА: Достоинствени сте и не сакате да работите нешто што е под вашето ниво на интелигенција.

ЉУБОВ: Ја сакате самотијата. Најдобро ќе се чувствувате кога ќе бидете сами.

ЗДРАВЈЕ: Можни се грчеви.

Вага (23.09 – 22.10)

РАБОТА: Иако имате премногу обврски, не работете ноќе. Тоа може да ви предизвика претеран стрес и замор.

ЉУБОВ: Среќни сте што партнерот е покрај вас. Уживајте во љубовта и вниманието кои ви ги дава.

ЗДРАВЈЕ: Можен е хормонски дисбаланс.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

РАБОТА: Пред да донесете некоја одлука добро размислете за тоа која е вашата цел. Потоа, јасно поставете ги вашите барања пред другите.

ЉУБОВ: Потребна ви е љубов, но како да се плашите да го покажете тоа.

ЗДРАВЈЕ: Намалете го внесувањето на слатки.

Стрелец (22.11 – 21.12)

РАБОТА: Модернизирајте ја работата, бидејќи единствено на тој начин ќе можете да ги завршите сите обврски во рок.

ЉУБОВ: Не делувате премногу заљубено и партнерот го забележува тоа. Можни се мали проблеми.

ЗДРАВЈЕ: Одлично.

Јарец (22.12 – 20.01)

РАБОТА: На работното место ќе ви бидат потребни повисоки знаења и поголема снаодливост, поработете на тоа.

ЉУБОВ: Чувствувате нешто кон некои Близнаци, признајте им го тоа.

ЗДРАВЈЕ: Контролирајте го крвниот притисок.

Водолија (21.01 – 19.02)

РАБОТА: Луѓето уживаат во ваше друштво. Доколку сеуште не знаете со што да се бавите, одлучете се за медиуми.

ЉУБОВ: Преокупирани сте со некои обврски, па малку го запоставувате партнерот. Обидете се да најдете малку време само за вас двајца.

ЗДРАВЈЕ: Внесувајте повеќе вода.

Риби (20.02 – 20.03)

РАБОТА: Можно е да бидете соочени со можноста да ја загубите работата. Обидете да бидете храбри доколку ви се случи тоа.

ЉУБОВ: Можни се мали несогласувања со партнерот или лицето кое ви се допаѓа. Направете искрен разговор.

ЗДРАВЈЕ: Стрес и нервози.