Цената на нафтата Брент над 90 долари, расте загриженоста заради Ормускиот теснец

Цените на нафтата пораснаа во понеделник, бидејќи конфликтот меѓу САД и Иран ги зголеми загриженостите за прекини во снабдувањето со енергија преку Ормускиот теснец, по уште една рунда американски напади и жртви од американската војска.

Меѓународната референтна цена на суровата нафта Брент за испорака во септември порасна за околу 2,54% на повеќе од 90 долари за барел, додека американската сурова нафта West Texas Intermediate за испорака во август порасна за околу 2,29% на 84,38 долари.

Најновата ескалација доаѓа откако американската војска потврди дека трет американски војник е убиен во неодамнешните операции, додека истражителите пронајдоа неидентификувани остатоци во близина на местото на иранскиот напад во Јордан, во кој претходно загинаа двајца американски војници, а еден се води како исчезнат.

Американските сили ја завршија деветтата ноќ по ред напади врз ирански цели. „Нападите ќе продолжат да ги деградираат воените капацитети на Иран што се користат за напад на комерцијални бродови и цивилни морнари што минуваат низ Ормускиот теснец“, соопшти Централната команда на САД во соопштението за X.

Обновените непријателства ги оживеаја загриженостите за безбедноста на еден од најважните светски транзитни правци за нафта.

Во своите напади, американскиот Централен комитет ги таргетираше крајбрежните системи за надзор и воздушна одбрана на Иран, поморските ресурси, како и објектите за складирање ракети и беспилотни летала. Американските сили, исто така, нападнаа единици на Исламската револуционерна гарда поврзани со нападот на 17 јули врз американскиот персонал во Јордан.

Дејвид Рош од „Квантум стратеџи“ во белешка во понеделник забележа дека глобалниот пазар на сурова нафта стана значително понапнат бидејќи извозот од Персискиот Залив се намалува.

Со ова темпо на осиромашување, септемвриските залихи на нафта се намалуваат и дури и САД ќе бидат под стрес. Ова ќе го зголеми притисокот врз претседателот Трамп.