Шпанија е светски шампион во фудбал

Во спектакуларното финале на 23-то Светско првенство, актуелниот европски шампион стана светски шампион. Црвената Фурија повторно седи на фудбалскиот трон. Во реприза на големите историски дуели, актуелниот европски шампион го победи претходниот светски шампион Аргентина со резултат од 1:0 во Њујорк, по драматични 120 минути борба. Тоа ѝ ја донесе на Шпанија втората титула на Светското првенство во историјата.

Иако Аргентина влезе во финалето со ореолот на бранителот на титулата од Катар, на теренот на стадионот во Њу Џерси се виде сосема поинаква слика. Тимот предводен од Лионел Меси изгледаше целосно парализиран поголемиот дел од натпреварот.

Дефинитивно можеме да кажеме дека Шпанија се однесуваше извонредно за време на ова првенство. Со исклучок на првиот натпревар против Капе Верде (0:0), избраниците на тренерот Луис де ла Фуенте направија сè точно како што требаше. Примија само еден гол на целиот турнир, и тоа од Белгија.

Во финалето, Шпанија изгледаше тактички веројатно најзрелата и најдобрата – најблиску до она што го гледаме во текот на целата сезона на врвно клупско ниво. Ја победија Аргентина и претставуваа сериозна закана за прв пат дури откако примија гол во 106-тата минута.

Промена на генерации: Меси и Џамал

Еден од најголемите наративи на ова финале беше судирот меѓу умирачката легенда и ѕвездата во подем – Лионел Меси и Ламин Џамал.

Ламин Џамал ​​стана првиот 19-годишник кој истовремено ги освои титулите европски и светски шампиони. Неговото влијание врз играта на Шпанија е огромно. Сепак, Лионел Меси е сè уште Лионел Меси во светот на фудбалот. Џамал ​​ќе мора да работи многу повеќе за да ја достигне аурата што капитенот на Аргентина сè уште ја има.