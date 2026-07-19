„Uber“ го купува „Delivery Hero“ во зделка вредна речиси 15 милијарди долари

„Uber Technologies“ постигна договор за преземање на „Delivery Hero“ во зделка што ја проценува германската компанија за достава на храна на 14,8 милијарди долари, објави „Bloomberg“.

„Uber“ понудил 41,50 евра по акција и ќе го преземе најголемиот дел од глобалниот бизнис на Delivery Hero, кој опфаќа 50 пазари, соопшти компанијата во официјално соопштение, потврдувајќи ги претходните информации на „Bloomberg“.

Како дел од преземањето, „Uber“ ќе го откупи уделот на еден од најголемите акционери на „Delivery Hero“ – холандската инвестициска компанија „Prosus“, која котира на берзата во Амстердам.

Во рамки на договорот, инвестициската компанија „SSW Partners“ ќе го преземе бизнисот на „Delivery Hero“ на 14 пазари за околу 1,6 милијарди долари. Потоа „SSW“ ќе бара поединечни купувачи за тие средства, меѓу кои се бизнисите во Австрија, Норвешка, Шпанија и Шведска.

Пазарот за достава на храна, кој доживеа огромен раст за време на пандемијата на Ковид-19 и создаде десетици нови компании, во последните години забрзано се консолидира. „Uber“ продолжува со преземања на меѓународните пазари за да ја зацврсти својата позиција, додека конкурентите како „DoorDash“ спроведуваат слична стратегија. „DoorDash“ минатата година договори купување на британската „Deliveroo“, а „Prosus“ го презеде „Just Eat Takeaway.com“.

„Delivery Hero“ во изминатиот период спроведуваше стратешка ревизија под притисок на акционерите, меѓу кои е и хеџ-фондот „Aspex Management“. Фондот успеа да го отстрани основачот Никлас Остберг од раководната функција и се залагаше за поголема продажба на делови од компанијата.

„SSW Partners“ е основана од поранешниот банкар на „Lazard“, Антонио Вајс, и коосновачот на „Quadrangle Group“, Џошуа Штајнер, кој воедно е член на Управниот одбор на „Bloomberg“.