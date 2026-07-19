Урамнотежениот појадок е клучот за енергија за целиот ден. Што е најдобро да се јаде наутро?

Појадокот е најважниот оброк во денот, а правилниот избор на намирници може да обезбеди енергија, ситост и подобра концентрација во текот на целиот ден.

Нутриционистите советуваат утринскиот оброк да содржи комбинација од сложени јаглехидрати, протеини и здрави масти, бидејќи токму тие овозможуваат постепено ослободување на енергијата и спречуваат нагли падови на шеќерот во крвта.

Многумина го започнуваат денот само со кафе и пециво, што носи краткотраен прилив на енергија, но по само неколку часа следуваат замор и чувство на глад. Според експертите, клучот не е во бројот на калории, туку во правилниот баланс на хранливите материи.

Сложените јаглехидрати се основа на добриот појадок

За организмот да добие доволно енергија, појадокот треба да содржи сложени јаглехидрати кои се варат побавно благодарение на високата содржина на растителни влакна.

Овесните снегулки, интегралниот леб со природен квасец, хељдата и киноата обезбедуваат постепено ослободување на гликоза во крвта, без нагли скокови на шеќерот.

Протеините обезбедуваат подолго чувство на ситост

Јаглехидратите сами по себе не се доволни. За да се избегне пад на енергијата, неопходно е во оброкот да има и квалитетни протеини.

Јајцата се меѓу најдобрите избори за појадок бидејќи содржат висококвалитетни протеини и витамини од Б-комплексот, кои му помагаат на организмот храната да ја претвори во енергија.

Одличен избор се и грчкиот јогурт и младото сирење, кои се богати со казеин – протеин што се разградува побавно и подолго обезбедува чувство на ситост.

За луѓето кои се хранат растително, тофуто претставува добар извор на протеини и железо, чиј недостаток може да доведе до хроничен замор.

Не ги заборавајте здравите масти

Третата важна компонента на квалитетниот појадок се здравите масти.

Авокадото, бадемите, оревите, чиа и лененото семе ја забавуваат дигестијата, подолго го одржуваат чувството на ситост и содржат магнезиум – минерал кој има важна улога во создавањето енергија во клетките.

Една лажица путер од кикиритки или бадеми може значително да ја збогати хранливата вредност на појадокот.

Каков појадок препорачуваат нутриционистите?

За љубителите на солени оброци, добар избор е омлет со спанаќ, интегрален тост и авокадо.

Доколку повеќе сакате благ појадок, овесната каша подготвена со вода или млеко може да се збогати со протеински додаток, боровинки и чиа семе.

Кога немате многу време, грчки јогурт со бадеми и половина банана е едноставен и хранлив оброк кој обезбедува природни шеќери за брза енергија и протеини за подолга ситост.

Што треба да избегнувате?

Експертите советуваат да се избегнуваат пекарските производи од бело брашно, како и индустриските мусли и житарки кои често содржат големи количини скриени шеќери.

Исто така, не се препорачува кафето да се пие веднаш по будењето на празен стомак, бидејќи може да го наруши природниот ритам на кортизолот. Наместо тоа, денот е подобро да започне со чаша вода, хранлив појадок, а првото кафе да се испие околу еден час подоцна.