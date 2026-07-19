Каде е најисплатливо да се купи стан – Грција, Црна Гора или Хрватска?

За многу граѓани на Македонија, купувањето стан покрај море повеќе не е само прашање на одмор, туку и инвестиција. Најчестата дилема е каде инвестицијата се исплатува повеќе – во Грција, Црна Гора или Хрватска. На прв поглед, одговорот изгледа едноставен, но експертите предупредуваат дека не постои универзално правило, бидејќи цените, опциите за изнајмување и потенцијалот за раст на вредноста на недвижностите се разликуваат од дестинација до дестинација.

Експертите велат дека пазарот на недвижности на Јадранското Море и во Грција е многу разновиден и дека купувачите пред сè треба да размислат што сакаат од својата инвестиција.

Што се однесува до профитабилноста, кога ги споредуваме Грција, Црна Гора и Хрватска, пазарот е многу шарен.

Хрватска: Највисоки цени на атрактивни локации

Во Хрватска, разликите во цените можат да бидат огромни во зависност од регионот.

„Ако ја анализираме Хрватска, цените се многу различни во Истра, во Кварнер, во Далмација и на островите. Постојат големи разлики во самата Далмација, но колку е подобра локацијата и поблиску до морето, цените веќе надминуваат 5.000, 6.000, па дури и 10.000 евра по квадратен метар. Во Истра тие се исто така многу високи, додека во Дубровник се меѓу највисоките во светот“, вели српслиот брокер за продажба и изнајмување недвижности, Ервин Пасановиќ.

Ваквите локации нудат голем потенцијал за туристички изнајмувања, но бараат значително поголеми почетни инвестиции.

Црна Гора е привлечна за купувачите на инвестиции

Црногорскиот брег, од Улцињ до Игало, исто така нуди широк спектар на цени.

Сè зависи од тоа колку е оддалечен имотот од морето, дали се наоѓа во центарот или надвор од градот, како и дали е нова или стара зграда. Јужниот дел на Црна Гора е генерално поповолен, но таму е потешко да се постигне висок приход од изнајмување“, велат експертите.

Црна Гора во моментов привлекува големо внимание од инвеститорите поради очекуваниот влез во Европската Унија.

Црна Гора сега е многу привлечна бидејќи се очекува брзо да влезе во Европската Унија, па затоа поседувањето недвижен имот во Црна Гора ќе доведе до наскоро да има недвижен имот во Европската Унија. Затоа во моментов е многу интересна за инвеститорите.

Грција – добра вредност за парите

Кога станува збор за Грција, таа има бројни предности, но дека одлуката не треба да се базира само на цената.

„Грција има свои предности и сè зависи од сензибилитетот на купувачот – каде сака да оди на одмор, каде може да организира одржување на имотот. Важно е да има некој што може да помогне со ситни поправки, прием на гости или собирање кирија. Ова го олеснува управувањето со инвестицијата подоцна.

Издавање или раст на вредноста?

Покрај приходите од кирија, инвеститорите сè повеќе сметаат на раст на вредностите на недвижностите.

Најдобрата заработка често се остварува со купување на локации кои штотуку стануваат популарни.

„Златното правило за инвестирање секогаш важи – високиот ризик носи можност за високи приноси. Најдобро е да пронајдете некој скриен бисер кој штотуку ќе стане привлечен. Потоа, покрај приходот од кирија, остварувате и капитална добивка преку растот на вредноста на недвижнините. За тоа е потребно да имате добра проценка на пазарот и талент, малку искуство, но и среќа“, велат експертите.

Кој е најдобриот избор за купувачите од Македонија?

Не постои единствен одговор на прашањето каде е најдоброто место за купување стан.

Купувачите кои ја ценат близината и пониските цени често ја избираат Грција, особено Халкидики.

Оние кои сметаат на иден раст на пазарот сè повеќе ја разгледуваат Црна Гора, додека Хрватска останува избор за инвеститори со поголем буџет кои сакаат недвижнини во најбараните јадрански дестинации.

Одлуката не треба да зависи само од цената по квадратен метар или очекуваната заработка, туку и од тоа колку сопственикот ќе може да управува со имотот и колку често планира да го користи.

.Потребно е да се препознае потенцијалот на локацијата, но и да се има некој што ќе се грижи за имотот. Само тогаш инвестицијата може да го донесе очекуваниот поврат.