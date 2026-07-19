Лажните рецензии станаа мамка за купувачите: убави зборови и производ што не вреди ни половина од цената

Купувачот влегува на сајт, гледа производ со стотици позитивни рецензии, речиси сите со пет ѕвезди, и веднаш добива чувство дека изборот е сигурен. „Одлично“, „презадоволна сум“, „брза достава“, „вреди за парите“. Неколку такви реченици се доволни човек да кликне на копчето за нарачка. А токму таму, велат познавачи на онлајн трговијата, се крие една од најчестите замки на интернет продажбата.

Лажните рецензии одамна не се ситен трик на сомнителни продавници. Тие станаа дел од продажната машинерија. Некои сајтови ги користат за да кренат доверба околу производ што никој реално не го купил. Други ги мешаат со вистински коментари, па купувачот тешко може да процени што е искуство, а што е чиста реклама маскирана како задоволен клиент.

„Купувачот најчесто не чита услови за продажба, не проверува фирма, не бара адреса. Гледа оцена, чита две рецензии и одлучува“, велат експерти за заштита на потрошувачи.

Според нив, токму затоа лажните препораки имаат толку силно влијание. Делуваат лично. Како некој да ви рекол: јас купив, добро е, земи и ти.

Најчесто се препознаваат по тоа што звучат премногу исто. Кратки се, полни со пофалби, без конкретни детали. Речиси никогаш не кажуваат што точно било добро, колку време се користи производот, дали имало проблем со достава, дали големината, материјалот или квалитетот одговарале на описот. Само воодушевување. И тоа многу.

„Вистинска рецензија ретко е совршена. Купувач што навистина користел производ обично спомнува и добра и лоша страна“, објаснуваат познавачи на пазарот. Ако сите коментари се напишани како реклама, тоа треба да запали црвено светло. Особено ако се објавени во краток период, со сличен речник и без фотографии од реална употреба.

Проблемот е поголем кај производи што се продаваат агресивно преку социјални мрежи. Креми, додатоци, евтини апарати, облека, обувки, кујнски помагала, технички уреди со големи попусти. Се нуди „само денес“, „последни парчиња“, „илјадници задоволни купувачи“. А под тоа, редица коментари што треба да го турнат купувачот преку работ. Да не размислува многу.

Економистите велат дека ваквите практики ја нарушуваат довербата во целата онлајн трговија. Не страдаат само измамените купувачи, туку и чесните продавачи, кои навистина имаат добар производ и реални клиенти. Кога еднаш ќе се изгорат, луѓето стануваат сомничави кон сите.

„Пазарот не може да функционира ако довербата се гради врз измислени коментари. Тоа е краткорочна продажба, но долгорочна штета“, велат економисти.

Купувачите, пак, сè почесто се жалат дека производот што го добиле нема врска со она што го читале во рецензиите. На сликите изгледал квалитетно, во коментарите сите биле презадоволни, а дома стигнува тенок материјал, слаб уред, погрешна големина или нешто што се расипува по неколку дена. Па почнува мака со враќање, пораки до продавачот, чекање одговор. Некогаш одговор нема.

Познавачите советуваат да се гледаат неколку работи пред купување. Дали сајтот има јасно наведена фирма, адреса и контакт. Дали има услови за враќање на производот. Дали рецензиите звучат природно или како копирани. Дали има негативни коментари. Чудно е кога нема ниту еден. Ни најдобриот производ не им одговара на сите.

„Купувачите треба да бидат сомничави кога сè изгледа предобро. Особено кога попустот е огромен, а сите коментари се совршени“, велат експерти за е-трговија.

На интернет веќе не се продава само производ. Се продава впечаток. Пет ѕвезди, неколку убави реченици и чувство дека некој друг веќе проверил наместо вас. Но токму тоа чувство најскапо чини кога зад него нема вистински купувач, туку нечиј маркетинг трик.

Б.З.М.