Важно предупредување за сите кои летуваат во Грција: Ако го забележите ОВА во морето, не влегувајте ни случајно во вода

Одморот во Грција може да се претвори во вистинска драма ако се игнорираат предупредувањата на експертите.

Администраторите на Фејсбук групата „Halkidiki smeštaj i Solunska regija“ ги предупредија туристите дека за време на престојот на грчките плажи, треба да обрнат посебно внимание на феномените што може да изгледаат безопасни, но претставуваат сериозна опасност за капачите.

Еден од нив се таканаречените квадратни бранови, кои се создаваат кога се вкрстуваат два различни бранови системи. На површината на морето се формираат правилни форми како шаховска табла или мрежа. Иако изгледаат необично и привлечно за фотографирање, експертите предупредуваат дека тие се знак на нестабилно море и дека не е безбедно да се влегува во вода.

Во такви услови, се советува пливачите, особено децата и послабите пливачи, да се држат подалеку од морето, додека излегувањето на чамци и даски се препорачува само ако временските услови се целосно безбедни.

Уште поголема опасност претставуваат RIP струите, силни морски струи што ја влечат водата од брегот кон отвореното море. Најчесто се јавуваат помеѓу песочни брегови или на места каде што водата изгледа помирна од остатокот од морето, поради што многу пливачи не ги забележуваат навреме.

Експертите предупредуваат дека најголемата грешка е да се обидете да пливате директно кон брегот наспроти таквата струја. Наместо тоа, потребно е да останете смирени, да не трошите енергија, да пловите доколку е можно и да пливате паралелно со брегот додека не излезете од правецот на струјата, а дури потоа да се движите кон брегот.

Посебна претпазливост се препорачува на отворените плажи на Ситонија, особено во Сарти, која е изложена на силни северни ветрови и бранови кога Егејското Море се крева. Во денови со неповолни временски услови, се препорачува да се изберат позаштитени заливи.

Тие исто така предупредуваат на зголемена претпазливост на бројни грчки острови, особено на отворените плажи на Парос, Наксос, Крит, Родос и Миконос, како и на западните брегови на Лефкада и Закинтос, каде што промените на ветерот и времето можат многу брзо да ја променат состојбата на морето.

Експертите советуваат пред да влезете во вода, да обрнете внимание на потемните ленти вода што водат кон отворено море, делови од морето без бранови помеѓу местата каде што се кршат брановите, траги од пена што се оддалечуваат од брегот, нагли промени на ветерот, но и однесувањето на локалното население и спасувачите.

На организираните плажи, особено е важно да се следи бојата на знамето. Доколку е истакнато црвеното знаме, влегувањето во морето не е дозволено бидејќи постои сериозна опасност за безбедноста на капачите.