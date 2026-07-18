Што добива, а што ризикува човек што чува 1 милион евра во банка?

Да имате еден милион евра на банкарска сметка за најголем дел од граѓаните звучи како крајна финансиска сигурност.

Нема долг, нема грижа за следната плата, а само каматата теоретски би можела да покрива значителен дел од трошоците за живот.

Но, банкарската сметка со седумцифрен износ отвора и прашања за кои ретко се зборува. Колкава камата навистина може да се добие? Колкав дел од депозитот е законски осигурен? Што се случува со вредноста на парите под влијание на инфлацијата? И дали е разумно целото богатство да се чува во една банка?

Пресметката покажува дека разликата меѓу номиналната сигурност и вистинската финансиска заштита може да биде огромна.

Колку камата би донеле 1 милион евра?

Според последните достапни податоци на Народната банка, просечната каматна стапка на вкупните депозити на домаќинствата во мај 2026 година изнесувала 2,09%, додека просечната стапка на новопримените депозити изнесувала 2,21%.

Овие стапки ги опфаќаат различните валути, износи и рокови и не значат дека секој штедач ќе ја добие истата понуда.

Ако за илустрација примениме годишна камата од 2,09% на депозит од еден милион евра, пресметката изгледа вака:

Депозит Годишна камата Приход за една година Просечно месечно 1.000.000 евра 2,09% 20.900 евра околу 1.742 евра 1.000.000 евра 2,50% 25.000 евра околу 2.083 евра 1.000.000 евра 3,00% 30.000 евра 2.500 евра

Тоа е приход без трошење на главнината, под претпоставка дека каматната стапка останува фиксна во текот на целата година и дека депозитот не се раскинува пред истекот на договорениот рок.

Сепак, каматата од 2,09% е статистички просек, а не конкретна понуда за депозит во евра. Денарските и девизните депозити обично имаат различни стапки, а банките ги утврдуваат условите според валутата, рокот, износот и преговарачката позиција на клиентот.

Некои промотивни банкарски понуди покажуваат повисоки стапки за денарски депозити, додека стапките за депозитите во евра најчесто се пониски.

Кај клиент со еден милион евра, банката може да понуди индивидуални услови, но тие не се јавно гарантирани и зависат од конкретниот договор.

Големата заблуда: не се осигурени сите пари

Најважниот податок за секој голем штедач не е само каматната стапка, туку законската заштита на депозитот.

Фондот за осигурување на депозити обесштетува до 30.000 евра во денарска противвредност по депонент, по банка, филијала на странска банка или штедилница.

Во овој износ се вклучени главнината и пресметаната камата на сите депозити што лицето ги има во истата банка.

Тоа значи дека кај депозит од еден милион евра во една банка, законски осигурениот дел изнесува само 30.000 евра.

Вкупен депозит Законски осигурен износ Износ над осигурениот лимит 1.000.000 евра 30.000 евра 970.000 евра

Или кажано поинаку, преку редовниот систем на осигурување би биле покриени само 3% од вкупниот депозит.

Клучен податок: Ако едно физичко лице чува еден милион евра во една банка, системот за осигурување на депозитите покрива до 30.000 евра. Остатокот од 970.000 евра не ја има истата непосредна законска заштита.

Ова не значи дека преостанатите пари автоматски се губат доколку една банка пропадне. Депонентот може да побарува наплата на разликата во соодветната постапка, но тој дел не ја има истата непосредна гаранција како осигурениот износ.

Дали парите треба да се поделат во повеќе банки?

Поделбата на средствата може да ја намали концентрацијата на ризикот, но кај износ од еден милион евра не го решава целосно проблемот со осигурувањето.

За целиот милион формално да биде покриен со лимит од 30.000 евра по банка, би биле потребни депозити во најмалку 34 различни банки или штедилници.

Таква распределба практично не е возможна на домашниот пазар.

Сепак, чувањето на средствата во повеќе институции може да значи дека клиентот не зависи целосно од оперативната и финансиската состојба на една банка.

Распределбата, од друга страна, носи дополнителна администрација, повеќе договори, различни датуми на достасување и можност за послаби услови ако капиталот се подели на повеќе помали депозити.

Каматата може да изгледа голема, но инфлацијата ја менува сликата

Приход од 20.000 или 30.000 евра годишно звучи одлично. Но вистинското прашање е дали куповната моќ на милионот расте или се намалува.

Ако депозитот носи 2% годишно, а цените во економијата растат побрзо од тоа, сопственикот номинално има повеќе пари, но со нив може да купи помалку.

Сценарио Каматен принос Инфлација Приближен реален резултат Ниска инфлација 2,50% 1,50% околу +1% Каматата и инфлацијата се исти 2,50% 2,50% околу 0% Повисока инфлација 2,50% 4,00% околу −1,5%

Пресметката е поедноставена, но ја покажува суштината: банкарската камата не е исто што и реално зголемување на богатството.

Доколку еден милион евра губи само 2% од куповната моќ годишно, тоа е реално намалување од приближно 20.000 евра.

Така, целата заработена камата може само да ја надомести ерозијата предизвикана од растот на цените.

Што добива човекот што ги остава парите во банка?

Најголемите предности се ликвидноста, едноставноста и предвидливоста.

За разлика од недвижност, деловна инвестиција или берзански инструменти, депозитот има однапред договорена камата и рок. Нема закупци, поправки, секојдневни пазарни осцилации или потреба од активно управување.

Релативно лесен пристап до средствата.

Однапред познат номинален принос.

Минимална потреба од активно управување.

Можност капиталот да се користи како финансиска резерва.

Помали краткорочни осцилации во споредба со пазарните инвестиции.

Но удобноста има цена. Таа цена најчесто е понизок долгорочен принос и изложеност на инфлацијата.

Што може да загуби?

Најголемата опасност не мора да биде банката. Многу почесто тоа е пропуштениот принос.

Ако капиталот со години носи 2%, додека други разумно диверзифицирани вложувања остваруваат повисок долгорочен принос, разликата со текот на времето станува огромна.

Да претпоставиме дека еден милион евра се вложени десет години и дека целиот остварен принос повторно се вложува:

Просечен годишен принос Вредност по 10 години Зголемување на капиталот 2% околу 1.219.000 евра околу 219.000 евра 4% околу 1.480.000 евра околу 480.000 евра 6% околу 1.791.000 евра околу 791.000 евра

Пресметката е направена со реинвестирање на приносот, без трошоци, даноци и влијание од инфлацијата. Повисокиот потенцијален принос секогаш подразбира и повисок ризик.

Разликата меѓу принос од 2% и 6% по десет години е повеќе од 570.000 евра.

Се разбира, ниту еден повисок принос не е гарантиран, додека банкарскиот депозит е значително попредвидлив.

Како обично се управува со толку голем капитал?

Финансиски дисциплиниран сопственик на голем капитал вообичаено не го поставува прашањето: „Банка или инвестиција?“

Прашањето е колкав дел од средствата треба да биде ликвиден, колкав дел треба да создава стабилен приход, а колкав дел може долгорочно да биде изложен на пазарен ризик.

Една хипотетичка распределба би можела да изгледа вака:

Намена Удел Износ Готовина и краткорочни депозити 20% 200.000 евра Обврзници и инструменти со понизок ризик 30% 300.000 евра Диверзифицирани долгорочни вложувања 30% 300.000 евра Недвижности или деловни инвестиции 20% 200.000 евра

Напомена: Оваа распределба е само илустративен пример, а не инвестициска препорака. Соодветната структура зависи од возраста, приходите, семејните обврски, рокот на вложување, даночниот статус и подготвеноста на лицето да прифати ризик.

Но главниот принцип е јасен: еден милион евра на едно место не е исто што и еден милион евра правилно заштитен и распределен капитал.

Најголемото богатство е изборот

Човек со еден милион евра во банка може само од камата да добива износ што е повисок од приходите на голем број домаќинства.

Но милионот не е автоматски заштитен од банкарски ризик, инфлација и пропуштен принос.

Депозитот е одлична алатка за сигурност, ликвидност и краткорочно чување средства. Тој не мора да биде и најдобрата единствена долгорочна стратегија за целото богатство.

Вистинската предност на човекот што располага со еден милион евра не е само каматата. Тоа е можноста капиталот да го распореди така што дел ќе биде веднаш достапен, дел ќе биде заштитен, а дел ќе создава долгорочна вредност.

Што значи 1 милион евра во банка? Камата при стапка од 2,09% 20.900 евра годишно Просечен месечен приход околу 1.742 евра Законски осигурен депозит до 30.000 евра по банка Износ над осигурениот лимит 970.000 евра Удел што е осигурен 3% Главен скриен ризик инфлација и пропуштен принос

С.Б.