Доколку имате тегоби, праските можеби не се најдобриот избор за вас

Праските се омилено летно овошје на многу луѓе. Тие се сочни, слатки и миризливи, а содржат и витамини, минерали и антиоксиданси, па затоа често се наоѓаат во менито во текот на потоплите месеци.

Сепак, иако се одличен избор за повеќето луѓе, кај некои луѓе можат да предизвикаат проблеми со варењето или алергиски реакции. Во такви случаи, се препорачува претпазливост, а понекогаш се препорачува и целосно избегнување.

Внимание ако имате синдром на иритабилни црева

Луѓето со синдром на иритабилни црева (IBS) треба да бидат повнимателни со праските. Тие содржат повеќе фруктоза и припаѓаат на групата намирници богати со „FODMAP“ јаглехидрати, кои се потешко толерирани од чувствителниот дигестивен систем. Поради ова, по консумирањето може да се појават надуеност, гасови, болки во стомакот, дијареја или запек.

Сепак, ова не значи дека мора засекогаш да се откажете од праските. Лекарите и нутриционистите често препорачуваат таквата храна привремено да се отстрани од исхраната, а потоа постепено да се врати во менито. Ова го олеснува утврдувањето дали одредена храна ве мачи и во која количина.

Тие можат да предизвикаат алергии кај некои луѓе

Праските припаѓаат на групата коскесто овошје, заедно со кајсии, сливи и нектарини. Ако сте алергични на оваа група овошја, реакција може да се појави дури и по многу мала количина.

Најчестите симптоми се чешање или печење во устата и грлото и оток на усните, јазикот или лицето. Во ретки случаи, може да се појави сериозна алергиска реакција што бара итна медицинска помош. Ако сте забележале некој од овие симптоми по консумирање праски, контактирајте го вашиот лекар или алерголог.

Не треба да претерувате дури и со здрава храна

За повеќето луѓе, праските се одличен дел од балансирана исхрана. Тие се добар извор на влакна, витамин Ц, провитамин А и растителни соединенија кои придонесуваат за целокупното здравје.

Сепак, како и со повеќето видови храна, умереноста е важна. Ако јадете премногу праски одеднаш, природните шеќери и влакна можат да предизвикаат надуеност и други дигестивни проблеми кај чувствителни лица.

Затоа генерално се препорачува возрасните да јадат не повеќе од околу три средни праски дневно. На тој начин, можете да уживате во сите нивни придобивки, а воедно да избегнете потенцијални дигестивни тегоби.