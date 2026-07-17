Како што FIFA World Cup 2026™ влегува во својата завршница, перформансите ја прават разликата

FIFA World Cup 2026™ влезе во својата одлучувачка фаза, а во трката за најпрестижниот трофеј во светскиот фудбал останаа само репрезентациите со најдобри перформанси. По неколку недели интензивни натпревари, секое додавање, секоја одбрана и секоја одлука добиваат уште поголемо значење. На ова ниво, успехот ретко е резултат на случајност – тој се гради преку доследност, посветеност, иновации и способност да се даде максимум токму кога е најпотребно.

Патот до успехот можеби изгледа различно во спортот и во развојот на производи, но темелите остануваат неверојатно слични. Како официјален спонзор на FIFA World Cup 2026™ во категоријата фрижидери, Gorenje со гордост поддржува еден од најголемите спортски настани во светот, истовремено продолжувајќи ја својата мисија да обезбедува сигурни, иновативни и енергетски ефикаснирешенија што го поедноставуваат секојдневниот живот.

Заеднички вредности на теренот и надвор од него

Пласманот во финалето на FIFA World Cup 2026™, кое ќе се одигра на 19 јули 2026 година, бара постојано усовршување, тимска работа и беспрекорна сигурност. Најдобрите светски репрезентации го обезбедуваат своето место преку безброј часови подготовка и посветеност кон извонредноста – принципи кои ја инспирираат и филозофијата на Gorenje во развојот на производите.

Со децении, Gorenje е фокусиран на создавање апарати кои комбинираат напредна технологија и интуитивен дизајн, помагајќи им на корисниците да уживаат во поголема удобност и поефикасно користење на енергијата. Без разлика дали станува збор за зачувување на свежината на храната или обезбедување освежување секогаш кога е потребно, секој апарат е дизајниран да обезбеди сигурни перформанси од ден во ден.

Иновации што испорачуваат резултати секој ден

Исто како што успехот на фудбалскиот терен зависи од прецизност и доследност, така и создавањето удобна домашна средина зависи од технологии кои обезбедуваат сигурни перформанси кога тоа е најпотребно. Додека милиони навивачи ширум светот се собираат во своите домови за да ги следат натпреварите од FIFA World Cup 2026™, Gorenje помага да се создаде совршена атмосфера за споделување на возбудата – со семејството, пријателите и соседите. Од совршено разладени пијалаци до пријатно разладен дом, Gorenje фрижидеритеги поддржуваат моментите што ги обединуваат луѓето.

Gorenje фрижидерите комбинираат голем капацитет со напредни технологии за ладење како Total NoFrost и NoFrost Dual, помагајќи храната подолго да остане свежа, без потреба од рачно одмрзнување. Интелигентната инвертер компресор технологија се приспособува натемпературните промени, обезбедувајќи сигурна работа и поголемаенергетска ефикасност – за уште поголема удобност за време напрославите и во текот на целата година.

За комплетно уживање за време на натпреварите, Gorenje ледоматитепроизведуваат до 12 килограми мраз дневно, обезбедувајќиконтинуирано освежување во текот на целото лето.

Повеќе од партнерство

Преку партнерството со FIFA World Cup 2026™, Gorenje продолжувада го зајакнува своето глобално присуство, истовремено славејќи ги универзалните вредности што ги поврзуваат спортот и секојдневниот живот – сигурноста, иновацијата, тимската работа и континуираниот напредок.

Додека првенството се приближува кон својот најважен момент, Gorenje останува посветен на создавање решенија кои внесуваатсигурност и удобност во домовите ширум светот, инспириран од истиотстремеж кон извонредност што ги движи и најдобрите фудбалскирепрезентации.

„FIFA World Cup 2026™ претставува многу повеќе од спортско натпреварување – тоа е глобален настан што ги поврзува луѓето од различни култури и генерации. За Gorenje, ова партнерство е можност да ги прославиме тие поврзаности и истовремено да ја покажеме нашата посветеност на создавање решенија што одговараат на начинот на кој луѓето живеат денес. Горди сме што сме дел од овапатување и што ги споделуваме овие моменти со милиони навивачиширум светот“, додадат претставници од Gorenje.

За Gorenje

Повеќе од 75 години, Gorenje развива и произведува апарати за домаќинствокои го поедноставуваат секојдневниот живот. Со препознатлив спој намодерен дизајн, напредна технологија и долготраен квалитет, брендот гиинспирира корисниците со естетика и едноставна употреба на која можат дасе потпрат секој ден. Одржливоста е составен дел од идентитетот на брендот, преку енергетски ефикасни решенија и одговорен пристап кон дизајнот коиго намалуваат влијанието врз животната средина и придонесуваат за подобраиднина. Gorenje е дел од Hisense Europe.