Што е најпаметно да направите со 1 милион денари? Споредивме депозит, стан, злато и акции

Да претпоставиме дека денес добивате 1 милион денари. Тоа се околу 16.300 евра.

Прашањето што многумина би си го поставиле е едноставно: Каде е најпаметно да ги вложите?

Дали да ги оставите во банка, да купите стан, да инвестирате во акции, во злато или можеби нешто сосема друго?

Не постои едно решение што е најдобро за сите, но секоја опција има свои предности и ризици.

Банкарски депозит

Ова е најбезбедната варијанта.

Доколку средствата ги орочите во банка, ќе добивате сигурна камата без изложеност на пазарни осцилации.

Предности

најмал ризик

гаранција на депозитите до законскиот лимит

лесен пристап до средствата

Недостатоци

приносот најчесто е понизок од инфлацијата

реалната вредност на парите може да се намалува со текот на времето

Купување стан

Недвижностите веќе долго време се сметаат за една од најсигурните инвестиции. Но со 16.000 евра денес тешко може да се купи стан без дополнително финансирање.

Сепак, оваа сума може да биде:

учество за станбен кредит;

инвестиција во помал имот надвор од Скопје;

дополнување на постоечка инвестиција.

Инвестициски фондови

Сè повеќе инвеститори избираат инвестициски фондови.

Причината е едноставна. Со една инвестиција купувате удел во стотици или илјадници компании.

Историски гледано, глобалните акции имаат просечен годишен принос од околу 8–10%, иако минатите резултати не гарантираат идни приноси.

Злато

Златото не носи камата, но често служи како заштита во време на инфлација, економски кризи и геополитички тензии.

Затоа многу финансиски советници препорачуваат дел од портфолиото да биде во благородни метали.

Државни обврзници

Во последните години и државните обврзници стануваат попопуларна инвестиција.

Тие обично нудат повисок принос од класичен депозит, релативно низок ризик и однапред позната камата.

Како би изгледале 1 милион денари по 10 години?

Ако просечниот годишен принос е:

Инвестиција Просечен годишен принос* Вредност по 10 години (приближно) Банкарски депозит 3% околу 1.344.000 денари Државни обврзници 4,5% околу 1.553.000 денари Злато 6% околу 1.791.000 денари Инвестициски фондови 8% околу 2.159.000 денари

*Историски или типични приноси. Реалните резултати може значително да се разликуваат и не се гарантирани.

Најголемата грешка

Повеќето луѓе мислат дека ризикот е да инвестираат, но постои уште еден ризик, а тоа е да ги чувате парите со години без принос, додека инфлацијата постепено ја намалува нивната куповна моќ.

Што би направиле финансиските советници?

Наместо сите средства да ги вложат на едно место, тие најчесто препорачуваат диверзификација.

Пример:

30% депозит;

депозит; 40% фондови;

фондови; 20% државни обврзници;

државни обврзници; 10% злато.

На тој начин се намалува ризикот, а се задржува потенцијалот за повисок принос.

Ако денес имате 1 милион денари, најважната одлука не е дали ќе изберете депозит, акции или злато.

Најважно е парите да работат за вас, наместо да ја губат вредноста поради инфлацијата.

За повеќето инвеститори, комбинацијата од повеќе различни инвестиции е попаметен пристап отколку вложување на целата сума во една единствена опција.

С.Б.