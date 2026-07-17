Колку пари треба да имате за мирна пензија? Пресметката покажува дека бројката е многу поголема отколку што мислите

Повеќето луѓе мислат дека за мирна пензија е доволно да примаат државна пензија. Но реалноста е поинаква.

Животниот век се продолжува, трошоците растат, а инфлацијата секоја година ја намалува вредноста на парите. Затоа финансиските советници сè почесто препорачуваат секој човек да создава сопствена финансиска резерва уште додека работи.

Прашањето е едноставно: Колку пари навистина ви се потребни?

Колку трошите месечно?

Одговорот не зависи од возраста.

Не зависи ниту од платата.

Зависи од тоа колку сакате да трошите кога ќе престанете да работите.

Ако денес живеете со околу 40.000 денари месечно, веројатно ќе сакате сличен животен стандард и во пензија.

Финансиското правило што најчесто го користат експертите

Во светот постои едноставно правило познато како „Правило ×25“.

Идејата е:

Потребни заштеди = годишни трошоци × 25

Ова правило е поврзано со т.н. „4% правило“, кое претпоставува дека од инвестициите може одржливо да се повлекуваат околу 4% годишно во текот на пензионирањето. Тоа е практична почетна рамка, но не е гаранција и треба да се приспособи на личните околности, очекуваната пензија, даноците и животниот век.

Колку пари се потребни?

Месечни трошоци Годишни трошоци Потребни заштеди 30.000 денари 360.000 денари околу 9 милиони денари 40.000 денари 480.000 денари околу 12 милиони денари 50.000 денари 600.000 денари околу 15 милиони денари 60.000 денари 720.000 денари околу 18 милиони денари

Тоа значи дека за животен стандард од околу 50.000 денари месечно, теоретската цел според ова правило изнесува приближно 15 милиони денари.

Тоа не значи дека мора сами да ги обезбедите сите пари

Во Македонија повеќето луѓе ќе примаат државна пензија, евентуално доброволен пензиски столб, приватни заштеди, приходи од изнајмување, дивиденди, како и други инвестиции.

Токму затоа потребната лична заштеда може да биде значително помала, бидејќи дел од месечните трошоци ќе бидат покриени од редовната пензија.

Што ако почнете да штедите денес?

Да претпоставиме дека имате 35 години.

Ако секој месец издвојувате:

Месечна заштеда За 30 години 5.000 денари околу 1,8 милиони денари (без принос) 10.000 денари околу 3,6 милиони денари 20.000 денари околу 7,2 милиони денари

Доколку овие средства се инвестираат и остваруваат принос, конечната сума може да биде значително поголема поради сложената камата.

Најголемата грешка

Најголемата грешка не е што не штедите доволно, односно најголемата грешка е што многумина почнуваат да размислуваат за пензијата дури на 55 или 60 години.

Во тој момент времето веќе работи против нив.

Македонија старее

И меѓународните институции предупредуваат дека стареењето на населението и притисокот врз пензискиот систем ќе бидат меѓу најголемите економски предизвици во следните години. Затоа сè поголемо значење добива личното финансиско планирање и дополнителното штедење покрај државната пензија.

Како да почнете?

Не мора веднаш да издвојувате големи суми.

Доволно е да формирате фонд за итни случаи, секој месец автоматски да одвојувате дел од платата, постепено да ја зголемувате заштедата кога ќе ви пораснат приходите и да размислувате долгорочно наместо краткорочно.

Малите износи, кога се издвојуваат со години, можат да направат огромна разлика.

Мирната пензија не почнува кога ќе наполните 65 години. Таа почнува многу порано, со одлуката редовно да штедите и да инвестирате.

Без разлика дали целта ви е 5, 10 или 15 милиони денари, најважниот чекор е да започнете денес. Времето е најсилниот сојузник на секој што планира долгорочно.

С.Б.

Прочитајте и Лоши изговори поради кои луѓето не штедат за пензија – denar.mk