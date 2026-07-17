Дневен хороскоп 17.07.2026

Овен (21.03 – 20.04)

Избегнувајте да влегувате во дуел со луѓе кои размислуваат поинаку од вас, и одбегнувајте стресни ситуации. Околу себе соберете го најтесниот круг на соработници и пријатели, кои ја разбираат вашата сегашна состојба. Сеуште не е време за преземање на покрупни чекори.

Бик (21.04 – 21.05)

Вашата виталност, кога се работи за професионалната страна на личноста, е голема. И покрј некои неуспеси и финансиски проблеми вие ќе верувате и ќе се надевате. Не се лутете на критиките од страна на партнерот, сигурно тоа го прави од љубов и затоа што сака да ви помогне. Дозволете му барем да го каже своето мислење.

Близнаци (22.05 – 22.06)

Избегнувајте работи поврзани со недвижнини и немојте да бидете премногу сигурни во вашата мудрост. Нема да имате многу настани, па одморете се и соберете сила која ќе ви биде потребна за наредните денови. Сентименталниот живот ви е доста смирен и стабилен.

Рак (22.06 – 22.07)

Важно е да ги употребите своите дипломатски манири на средбата со деловните партнери. Нема потреба да ги откривате вашите намери пред соработниците со кои немате заеднички интереси. Делувате загрижено и ве прати љубовно несогласување.

Лав (23.07 – 22.08)

Своите деловно финансиски интереси ги доведувате во врска со нечие ветување, па затоа ја одбивате идејата која ја поддржуваат вашите соработници. Наместо непотребно да ризикувате во деловните договори, контактирајте со лицата.

Девица (23.08 – 22.09)

Потикнувајте кај себе креативна љубопитност и упорност, но само до онаа граница која нема да ви претставува проблем да ги остварите деловните намери. Избегнувајте провокативно однесување и импулсивни реакции во друштво на блиското лице.

Вага (23.09 – 22.10)

Денеска многу тешко ќе се сноѓате во обврските на работното место. Поради брзината или површноста можно е да направите грешки. Односите со колегите се доста проблематични. Недостасува трпеливост. Финасиската ситуација не е за пофалба.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Ви се насмевнува среќата. Опуштете се и обидете се да уживате во неа. Бидејќи сте добиле нов извор на приходи, тешко ќе најдете време за разонода и уживање, но само сознанието дека некој го цени вашиот труд а и добро ве плаќа – ќе ви донесе радост и смиреност.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Заклучувате дека средбата со едно лице не донесува големо олеснување или одговори на важните прашања. Избегнувајте полемики и почитувајте ги официјалните прописи. Со партнерот ќе бидете во хармонија.

Јарец (22.12 – 20.01)

Нема да ви се допадне веста која ќе ја слушнете од колегите, за нивните активности без ваше знаење или дозвола. Иако ќе се трудите да ја откриете причината, вашата субјективност само ќе ви ги дозамати работите. Не дозволувајте ваквата состојба да предизвика емоционални кризи.

Водолија (21.01 – 19.02)

Ќе почуствувате потреба за искрен разговор со личност која без страв може да ги открие сите свои тајни. Доколку постои некој таков не се срамете да побарате дел од неговото време. После разговорот ќе се чуствувате подобро и поведро.

Риби (20.02 – 20.03)

Реагирате многу итро на деловните средби и категорично одбивате нечиј совет. Потребно е да ги контролирате своите лоши навики, нема причина да се истакнувате пред личноста која има поинакви деловни мерила. Саканото лице има приговори на вашето однесување.