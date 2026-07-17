Цените на нафтата пораснаа поради ескалацијата на конфликтот меѓу САД и Иран

Цените на нафтата денес пораснаа откако САД и Иран ги засилија меѓусебните напади во Персискиот Залив, додека прекршеното примирје го ограничува протокот на нафта низ Ормутскиот теснец.

Фјучерсите за суровата нафта Брент пораснаа за 70 центи, или 0,83 проценти, на 84,93 долари за барел, додека фјучерсите за суровата нафта WTI на САД пораснаа за 81 цент, или 1,03 проценти, на 79,76 долари за барел, надоместувајќи ги загубите од претходната трговска сесија, објави Ројтерс.

Од почетокот на неделата, двата референтни вида нафта пораснаа во цена за речиси 12 проценти.

Брент е на добар пат за трета недела по ред со добивки, додека WTI би можел да забележи втора неделна добивка по ред.

Главниот пазарен аналитичар на KCM Trade, Тим Вотерер, процени дека можноста Црвеното Море да стане уште една голема точка на прекин на снабдувањето дополнително ги комплицира перспективите на глобалниот пазар на нафта.

Според него, истовремените ризици во Ормутскиот теснец и Црвеното Море одржуваат геополитичка премија во цените на двата референтни вида нафта.

Аналитичарите на компанијата IG проценија дека цената на американската WTI нафта, доколку се одржи над клучното ниво на поддршка во опсег од средината на 70 долари за барел, би можела да достигне ниво од околу 85 долари.

Порастот на цените дојде откако САД извршија два големи бранови воздушни напади во еден ден, главно врз цели долж јужниот брег на Иран, за прв пат од меморандумот за разбирање од минатиот месец со кој привремено се прекинаа непријателствата, а нападите продолжија во четврток.

Во исто време, азиските берзи паднаа на почетокот на денешното тргување, при што јапонскиот индекс Nikkei 225 падна за повеќе од три проценти.