Wall Street: Технолошкиот сектор ги растера купувачите

Акциите паднаа во четвртокот, бидејќи распродажбата на технолошките акции засени низа солидни извештаи за заработка.

S&P 500 последен пат беше во пад од 0,8%, додека Nasdaq Composite изгуби 1,7%, бидејќи главните технолошки индекси се бореа со слабоста на полупроводниците. Индустрискиот просек Dow Jones изгуби 249 поени, или 0,5%.

Акциите за чипови паднаа откако Taiwan Semiconductor објави зголемување на својата прогноза за трошење, што го засени подобар од очекуваниот извештај за вториот квартал. Компанијата очекува капиталните расходи да бидат помеѓу 60 и 64 милијарди долари за годината, што е зголемување од претходните насоки за опсег од 52 до 56 милијарди долари. Акциите последен пат беа во пад од 3%.

VanEck Semiconductor ETF (SMH) падна за повеќе од 4%, предводен од падот на Arm Holdings од повеќе од 7%. Акциите на Micron Technology и Advanced Micro Devices паднаа за повеќе од 6%. Broadcom падна за повеќе од 4%. Акциите на SK Hynix, кои котираат на американската берза, паднаа за повеќе од 11%.

На други места во технолошкиот сектор, акциите на Alphabet паднаа за повеќе од 4%, бидејќи компанијата наводно го одложи објавувањето на својот најмоќен модел на вештачка интелигенција познат како Gemini 3.5 Pro. Други имиња на „Величествените седум“, Meta Platforms, Nvidia и Amazon, исто така беа во минус.

Сепак, сезоната на заработка започна силно оваа недела. Од 40-те компании на S&P 500 кои веќе објавија, повеќе од 87% објавија позитивни изненадувања. Големите банки, кои се сметаат за индикатори за економска активност, ги надминаа очекувањата за заработка за вториот квартал претходно во текот на неделата.