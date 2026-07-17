„Xiaomi“ направи хибрид кој се споредува со електричен автомобил (ВИДЕО)

Кинескиот технолошки гигант „Xiaomi“ развива необичен хибриден систем за своите автомобили. Благодарение на него, целосно електричниот досег на новиот кросовер „Sky Nomad“ ќе биде сличен на оној на целосно електрично возило.

Според официјалните информации, верзиите „N70“ и „N90“, кои се наоѓаат на врвот од моделската понуда, ќе имаат батерија од 76 kWh и досег до 505 km според кинескиот „CLTC“ циклус. Построгата „WLTC“ оценка е значително помала – максимум 380 km, што е исто така импресивен индикатор.

Разликата од 125 km илустрира зошто потпирањето исклучиво на големиот број што го обезбедува производителот може да го доведе во заблуда потрошувачот. „CLTC“ подобро го одразува опуштеното градско возење, додека „WLTC“ вклучува поголеми брзини и различни режими на возење. Ова значи дека на автопат, во зима и со вклучено греење, вистинскиот досег може да биде уште помал.

Откако батеријата ќе се испразни, електричната енергија се генерира од 1,5-литарскиот бензински мотор. Неговата максимална моќност е 112 kW (153 коњски сили), но не е директно поврзана со тркалата, а погонот го обезбедуваат електрични мотори. Минималната потрошувачка на гориво со испразнета батерија е означена на 5,7 l/100 km, а максималната брзина е 190 km/h.

Големата батерија го прави „Sky Nomad“ удобен за сопствениците кои можат да го полнат автомобилот дома – за време на нормално возење, моторот со внатрешно согорување ретко може да се вклучи. Дизајнот на погонскиот систем ги интегрира влечната батерија, електричните мотори, системот за гориво и мотор-генератор. По истекот на гаранцијата, сервисирањето на такво возило е потенцијално потешко отколку со чисто електрично возило – мора да се проверат и компонентите на погонскиот склоп и нивните кола за ладење.

„Xiaomi“ вели дека 566 тест возила веќе поминале повеќе од 4,28 милиони километри во ладни, топли, услови на голема надморска височина и влажни услови. Ладното палење, возењето со испразнета батерија и долготрајното работење на голема надморска височина биле тестирани одделно.

Флексибилниот модел „N90“ ќе биде првиот што ќе биде прикажан на претстојниот голем саем – се очекува да дебитира на 21-ви август на автомобилскиот саем во Ченгду. Цените, моќноста на електричниот мотор, брзината на полнење и конечните конфигурации сè уште не се откриен.