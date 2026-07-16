КАРДИОЛОГОТ ПРЕДУПРЕДУВА: Овие 8 фактори драстично го зголемуваат ризикот од срцев удар

Срцевите удари не се само кај постарата популација или кај оние со хронични заболувања, може да влијаат и на луѓе кои се во добра физичка форма и се сметаат за целосно здрави.

Кардиохирургот д-р Џереми Лондон објасни зошто се јавува оваа состојба и кои осум клучни фактори на ризик мора да се контролираат.

Скриена опасност во артериите

Срцевиот удар најчесто се јавува како резултат на атеросклероза – акумулација на масни наслаги во артериите што ги стеснуваат крвните садови и го попречуваат протокот на крв. Еден од најважните фактори е покачениот холестерол, па затоа д-р Лондон советува редовни контроли.

Осум фактори на ризик што не смеете да ги игнорирате:

Покачен холестерол: Еден од клучните фактори за формирање на наслаги во артериите.

Пушење: Хемикалиите од цигарите ги оштетуваат ѕидовите на артериите и придонесуваат за акумулација на маснотии. Дури 90 проценти од срцевите удари може да се спречат со промена на животните навики, вклучително и откажување од пушење.

Стрес: Иако има индиректен ефект, стресот поттикнува нездрави навики како што се прејадување и посегнување по висококалорична храна.

Дијабетес: Дел од метаболичкиот кластер кој директно го загрозува здравјето на срцето.

Висок крвен притисок: Опасен фактор кој често не покажува симптоми додека не биде предоцна.

Абдоминална дебелина: Зголемениот обем на половината е особено забележлив. Д-р Лондон советува да го одржувате односот помеѓу половината и висината под 0,5.

Лош сон: Спиењето помалку од седум часа е поврзано со ризик од атријална фибрилација и висок крвен притисок. Интересно е што дури и спиењето подолго од девет часа носи здравствени ризици за крвните садови.

Прекумерна консумација на алкохол: Го зголемува ризикот од висок крвен притисок и разни кардиоваскуларни заболувања.

Како да се заштитите?

Иако не е можно целосно да се елиминира срцевиот удар како ризик, промените во животните навики играат клучна улога. Лекарите советуваат престанок со пушење, балансирана исхрана со помалку сол и заситени масти, редовна физичка активност и умереност во внесувањето алкохол.

Доколку се сомневате на срцев удар кај себе или кај некој близок до вас, клучно е веднаш да повикате брза помош. За сите здравствени прашања, консултирајте се со вашиот лекар.