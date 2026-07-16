ЕЦБ ги избра банките за тестирање на дигиталното евро

Европската централна банка (ЕЦБ) објави дека избрала 36 даватели на услуги за плаќање (PSP), вклучувајќи банки и платформи за финансиска технологија, за учество во пилот-фазата на проектот за дигитално евро.

Најголемиот дел од списокот на учесници го сочинуваат банки како што се UniCredit, Deutsche Bank, Raiffeisen bank, Nova Ljubljanska banka (NLB) и Piraeus banka.

Компании за финансиска технологија како што се Revolut, Stripe, Satispay и Nexi Payments исто така учествуваат во проектот.

Пилот-проектот треба да започне во втората половина на 2027 година и ќе трае 12 месеци, со цел тестирање на техничките функции на дигиталното евро, начинот на кој се користи во секојдневните плаќања и корисничкото искуство пред евентуалното воведување на оваа валута.

ЕЦБ објави дека се примени повеќе од 50 апликации за поканата за учество, што, според проценката на институцијата, покажува силен интерес на приватниот сектор да биде вклучен во развојот на новиот европски систем за плаќање.

„Големиот пазарен интерес покажува подготвеност на приватниот сектор активно да учествува во проектот за дигитално евро и да придонесе за зајакнување на европскиот систем за плаќање“, рече членот на Извршниот одбор на ЕЦБ, Пјеро Чиполоне, кој претседава со Работната група за дигитално евро.

За време на пилот-фазата, ќе се користи бета-верзијата на дигиталното евро, која ќе биде многу слична во однос на функциите и технологијата со верзијата предвидена во нацрт-европското законодавство.

Вработените во Европската централна банка и националните централни банки на еврозоната, како и одбрани трговци на мало – вклучувајќи продавници за електроника, ресторани и кафулиња – ќе учествуваат во тестирањето, соопшти ЕЦБ на својата веб-страница.

Корисниците ќе можат да пробаат различни видови плаќања, вклучувајќи трансфери од лице до лице, плаќања во продавници и онлајн купување.