САД воведуваат царина од 25 проценти за повеќето производи од Бразил

Соединетите Американски Држави ќе воведат царина од 25 проценти за повеќето увезени производи од Бразил почнувајќи од 22 јули, објави канцеларијата на американскиот трговски претставник во среда, како што објави Ројтерс.

Ова е првата мерка во рамките на новата тарифна стратегија на администрацијата на Доналд Трамп, која на крајот би можела да вклучи десетици земји.

Новата програма беше започната откако Врховниот суд на САД го поништи централниот дел од тарифниот систем на Трамп претходно оваа година. Таа се заснова на истраги за нефер трговски практики според Член 301 од Законот за трговија на Соединетите Американски Држави.

Канцеларијата на американскиот трговски претставник (USTR) започна речиси 80 трговски истраги, а новиот бран царини би можел да погоди десетици земји, вклучувајќи ги Кина, Европската Унија, Индија, Јапонија, Јужна Кореја и Мексико.

Одлуката од среда следува по предлогот на администрацијата на Трамп во јуни да воведе казнени царини од 25 проценти за многу производи од Бразил, откако практиките на Бразил беа прогласени за нефер во низа области, од дигитална трговија до нелегално уништување на шумите.

„Обемните преговори со Бразил во текот на изминатата година не ги решија овие прашања, но ние остануваме отворени за продолжување на преговорите со Бразил за да се преземат долго потребните чекори за решавање на проблемите идентификувани во оваа истрага“, изјави американскиот трговски претставник Џејмисон Грир во соопштението.

Бразилскиот претседател Луиз Инасио Лула да Силва рече дека одлуката на САД нема оправдување.

Бразил веднаш ќе покрене процедури за користење на инструментите предвидени во „Законот за реципроцитет“ и ќе го преиспита прашањето во рамките на механизмот за решавање на спорови на Светската трговска организација (СТО), напиша Лула на платформата X.

Државниот секретар на САД, Марко Рубио, кого Лула го обвини во јуни за антилатиноамерикански став по објавувањето на царините, го обвини бразилскиот претседател и рече дека „Лула и неговата влада не преговарале со САД со добра намера“.

„Во текот на изминатата година, Лула го стави своето его пред постигнувањето договор во корист на бразилскиот народ, а овие царини се цената на тоа“, напиша Рубио во остра објава на Ix.

Кафе, говедско месо, сурово железо и авиони ослободени од царини

Царините ќе важат за илјадници бразилски производи, вклучувајќи шеќер, земјоделски машини, облека, електрични апарати, хартија и челик.

САД соопштија дека ќе ги ослободат сите производи што беа предложени за ослободување од царини во јунското известување, освен пулпа со висока чистота за растворање и нефармацевтска примена на одредени производи.

Меѓу исклучоците се: говедско месо, кафе, ретки земни метали, енергетски производи, авиони и делови од авиони.

Во среда, САД додадоа органски мед, сурово железо, инстант кафе без адитиви и некои други производи на списокот на исклучоци.

Истрагата за Бразил, започната минатиот јули, опфати голем број наводни нефер практики, вклучувајќи нелегално уништување на шумите и бразилскиот систем за моментално плаќање Pix, за кој американската влада вели дека ги става компаниите за кредитни картички во неповолна положба.

Бразил цврсто ги отфрли сите обвинувања.

Бразил е исто така вклучен во посебна истрага по Член 301 предводена од USTR, која треба да заврши на 24 јули. Истрагата се однесува на врски со принудна работа во синџирите на снабдување на десетици земји.

Се очекува дека истрагата би можела да доведе до дополнителна царина од 12,5 проценти, со што вкупниот товар врз бразилските производи ќе достигне 37,5 проценти.