Триглав станува сопственик на удел во една од водечките приватни здравствени групации во Хрватска

Групацијата Триглав купува 49% удел во хрватската Arsano Medical Group.

Заваровалница Триглав, матичното друштво на Групацијата Триглав, потпиша договор за купување на 49% удел во хрватската Arsano Medical Group, една од водечките приватни здравствени групации во Хрватска. Продавач на уделот е ASEF Holdco SARL, инвестициско друштво на Adriatic Structured Equity Fund (ASEF SCSp), со кое управува Provectus Capital Partners. По завршувањето на трансакцијата, ASEF Holdco ќе остане мнозински сопственик на групацијата. Договорот е склучен под одложни услови, кои, меѓу другото, вклучуваат добивање согласност од надлежните тела за заштита на конкуренцијата.

Во согласност со своите стратешки амбиции, Групацијата Триглав континуирано бара можности за унапредување на своето работење, вклучително и развој на екосистеми во регионот Адриа. Таквите екосистеми ги поврзуваат осигурителните услуги со давателите на услуги, создавајќи подобро корисничко искуство за клиентите. Инвестицијата на Триглав во една од водечките приватни здравствени групации во Хрватска, Arsano Medical Group, претставува чекор во таа насока, а партнерството со Provectus Capital Partners и менаџментот на групацијата ќе биде насочено кон нејзиниот понатамошен раст. Arsano Medical Group во моментов обединува седум поликлиники и специјалистички болници во Хрватска, вработува повеќе од 400 специјалисти и годишно обезбедува здравствени услуги за повеќе од 80.000 пациенти.

Продавачот, кој и понатаму останува мнозински сопственик на Arsano Medical Group, е ASEF Holdco SARL, инвестициско друштво на Adriatic Structured Equity Fund (ASEF SCSp), фонд за приватен капитал управуван од Provectus Capital Partners. Provectus го поддржува развојот на Arsano Medical Group уште од првата инвестиција на фондот во Поликлиника Aviva во 2021 година, кога заедно со менаџментот започнаа да ја градат Arsano во водечка приватна здравствена групација во Хрватска. Во периодот на нивното сопствеништво, приходите на групацијата пораснаа од 3 милиони евра на приближно 30 милиони евра, преку комбинација на преземања, оперативна интеграција и органски раст.

По завршувањето на трансакцијата, Групацијата Триглав ќе стекне 49% удел во Arsano Medical Group и ќе биде значаен стратешки партнер во нејзиниот понатамошен развој, заедно со Provectus Capital Partners. Ваквата сопственичка структура обезбедува континуитет во успешното управување со групацијата и поддржува реализација на заедничките деловни амбиции, истовремено овозможувајќи им на обата партнери флексибилност во идните одлуки поврзани со понатамошниот развој на сопственичката структура на групацијата.

Андреј Слапар, претседател на Управата на Заваровалница Триглав, изјави:

„Во изминатите неколку години, Arsano Medical Group покажа дека успешно може да ги обедини извонредноста во здравството и претприемачката динамика. Со задоволство стануваме нејзин косопственик, бидејќи заедно со нашите партнери – приватното инвестициско друштво Provectus Capital Partners и менаџментот на Arsano Medical Group – ќе можеме да го поддржиме понатамошниот развој на групацијата и на тој начин заеднички да создадеме нови можности за зајакнување на квалитетните приватни здравствени услуги во корист на пациентите и осигурениците. Заедно поседуваме комплементарни знаења, искуства и ресурси, што претставува добра основа за постигнување на овие цели и создавање додадена вредност за сите наши чинители.“

Игор Чичак, водечки партнер во Provectus Capital Partners, изјави:

„Фрагментираниот пазар на приватно здравство во Хрватска овозможи создавање на водечка здравствена групација преку дисциплинирана стратегија на преземања и спојувања, во партнерство со исклучителни основачи, здравствени експерти и менаџмент. Напредокот постигнат во изминатите пет години ја потврди нашата инвестициска теза и постави цврсти темели за понатамошен раст. Оваа трансакција претставува значајна пресвртница на тој пат и почеток на нова фаза во развојот на Arsano Medical Group. Ни претставува особено задоволство што му посакуваме добредојде на Триглав како нов партнер, чие знаење и експертиза дополнително ги зајакнуваат капацитетите развиени во рамките на Arsano Group. Како мнозински сопственик, очекуваме успешна соработка со Триглав во поддршката на долгорочниот раст на Arsano Medical Group.“

Борис Ривиќ, извршен директор на Arsano Medical Group, додаде:

„Во изминатите пет години, Arsano Medical Group прерасна од една поликлиника во водечка приватна здравствена групација во Хрватска, притоа останувајќи целосно посветена на она што е најважно – обезбедување висококвалитетна грижа за пациентите. Овој напредок беше возможен благодарение на посветеноста на нашите здравствени работници и вработени, како и на поддршката од Provectus како долгорочен партнер. Со задоволство го поздравуваме Триглав како нов партнер. Неговата експертиза во здравственото осигурување и управувањето со здравствени системи ги надополнува нашите клинички капацитети и отвора нови можности за понатамошни инвестиции во луѓе, инфраструктура, технологија и медицинска извонредност. Заедно со Provectus, со нетрпение очекуваме да ги надградиме цврстите темели поставени во изминатите пет години и да продолжиме да обезбедуваме врвна грижа за нашите пациенти.“