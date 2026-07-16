Колку се плаќа кирија во Скопје денес? Цените по населби ќе ве изненадат

Кириите во Скопје продолжуваат да растат, а наоѓањето пристоен стан по разумна цена станува сè потешко. Она што пред неколку години можеше да се изнајми за 250 евра, денес во многу населби чини над 350 евра.

Најголем притисок има кај еднособните и двособните станови, особено во Центар, Карпош и Аеродром, каде побарувачката останува висока.

Колку чини кирија во различни населби?

Населба Гарсоњера 1 спална 2 спални Центар 300–450 € 350–550 € 500–800 € Карпош 280–420 € 330–500 € 450–700 € Аеродром 250–380 € 300–450 € 400–650 € Кисела Вода 230–350 € 280–420 € 380–550 € Тафталиџе 260–400 € 320–480 € 450–650 € Ѓорче Петров 220–330 € 260–400 € 350–520 € Чаир 220–340 € 260–390 € 350–500 € Бутел 200–320 € 250–380 € 330–500 €

*Цените се ориентативни и зависат од квадратурата, опременоста, зградата и локацијата.

Колку изнесува просечната кирија?

Според достапните пазарни анализи, еднособен стан во централното градско подрачје најчесто се изнајмува за околу 280 до 350 евра, додека подобро опремените станови во најбараните населби достигнуваат и 500 евра месечно. Надвор од центарот, просечните цени се движат помеѓу 200 и 300 евра за помал стан.

Зошто кириите растат?

Неколку фактори придонесуваат за растот:

зголемени цени на становите;

повисоки каматни стапки;

поголема побарувачка за изнајмување;

студенти и млади семејства кои сè потешко купуваат сопствен дом;

зголемени трошоци за одржување.

Колку чинат дополнителните трошоци?

Освен киријата, станарите најчесто плаќаат:

струја;

парно или греење;

вода;

интернет и телевизија;

одржување на зградата.

За просечен двособен стан, месечните режиски трошоци најчесто изнесуваат од 80 до 150 евра, зависно од сезоната и начинот на греење.

Дали е поисплатливо да се купи или да се изнајми?

Одговорот зависи од плановите на домаќинството.

Доколку планирате да останете во Скопје подолг период и имате доволно учество за станбен кредит, купувањето може да биде подобра долгорочна инвестиција. Но, за многумина изнајмувањето и понатаму останува единствена реална опција поради високите цени на становите и условите за кредитирање.

Изнајмувањето стан во Скопје денес чини значително повеќе отколку пред неколку години. За еднособен стан во популарните населби најчесто ќе треба да издвоите помеѓу 300 и 500 евра месечно, додека во периферните делови сè уште може да се најдат станови по пониски цени. За оние што бараат нов дом, споредбата на повеќе населби и внимателното следење на огласите остануваат најдобриот начин да се најде добра понуда.

С.Б.