НАУЧНИЦИТЕ ОТКРИЈА: Комбинација од овие навики го забавува стареењето кај мажите!

Едноставните промени во животниот стил би можеле да го забават биолошкиот процес на стареење кај мажите, сугерира ново истражување кое испитувало како комбинацијата од обичен јогурт, прилагодена исхрана и лесно вежбање влијае на телото.

Студијата, објавена во списанието Aging, ги следела мажите на возраст од 50 до 74 години во период од три месеци.

Протокол за истражување

48 мажи со прекумерна тежина од Јапонија учествувале во клиничкото испитување. Тие биле поделени во две групи. Во текот на 12-те недели, половина од учесниците следеле строго структурирана програма, додека другата, контролната група, ги одржувала своите вообичаени навики.

Програмата за интервентната група вклучувала:

-Дневна консумација на 100 грама обичен јогурт.

-Индивидуализирани совети за исхрана: Намалете го прејадувањето, избегнувајте грицки и исфрлете ги шеќерните пијалоци.

-Лесна физичка активност: Одење или користење скали околу 30 минути на ден, најмалку три пати неделно.

Мерење на возраста на клетките

За да го измерат ефектот од овие промени, научниците собраа примероци од крв од сите учесници пред и по студијата. Тие ја анализираа ДНК-та за хемиски промени што служат како индикатори за клеточната возраст користејќи ја алатката DunedinPACE, која ја пресметува прецизната брзина со која телото на поединецот моментално старее.

Значително забавување на биолошкото стареење

Мажите кои консумирале пробиотски јогурт, ја прилагодиле својата исхрана и вежбале покажале статистички значајно намалување на брзината на стареење во споредба со контролната група. Во просек, брзината на нивното биолошко стареење се забавила за приближно 2,2%.

Важно е да се напомене дека забавувањето на стареењето се случило независно од губењето на тежината, што значи дека не било директно поврзано со промените во индексот на телесна маса на учесниците. Истражувачите, исто така, забележале значително подобрување на специфичен ДНК маркер поврзан со функцијата на бубрезите.

Комбинирани перформанси и идни истражувања

Бидејќи студијата комбинирала три различни фактори – пробиотици, исхрана и вежбање – авторите заклучиле дека придобивките не можат да се припишат на ниту една компонента. Наместо тоа, забавената брзина на стареење се чини дека е резултат на нивниот комбиниран ефект.

Истражувачите забележаа ограничувања на студијата, вклучувајќи мала големина на примерокот, кратко траење и фактот дека учесниците беа исклучиво мажи со прекумерна тежина од една национална група. Потребни се понатамошни истражувања за да се утврди дали овие краткорочни биолошки промени можат да се претворат во трајни, долгорочни здравствени придобивки.