На овие места во светот не смеете да стапнете – причините се навистина неверојатни

Кога планираме патување, најчесто размислуваме кои знаменитости да ги посетиме, каде да направиме најубава фотографија или кое место не смееме да го пропуштиме.

Но, постојат локации каде туристите немаат никакви шанси да влезат.

Некои се затворени за да се заштити нивната непроценлива историска вредност, други поради екстремна опасност, а трети затоа што кријат воени или државни тајни.

Ова се дел од најинтересните места на планетата на кои пристапот е строго ограничен.

Островот на змиите во Бразил

Едно од најопасните места во светот е Иља да Кеимада Гранде, познат како „Островот на змиите“.

На островот живее златната копјоглава змија – еден од најотровните видови на светот.

Поради опасноста, бразилските власти не дозволуваат туристички посети. Пристап имаат само овластени научници, и тоа со медицинска придружба.

Тајната архива на Ватикан

Во Ватикан се чуваат милиони историски документи поврзани со Католичката црква, а дел од нив се стари повеќе од илјада години.

Архивата, денес позната како Апостолска архива на Ватикан, содржи десетици километри полици со ракописи и историски записи.

Само мал број научници со специјална дозвола можат да пристапат до нејзината содржина.

Area 51 – мистеријата што не исчезнува

Веројатно нема попознато забрането место од американската Area 51.

Со децении американската влада одбиваше да признае дека базата постои, сè до 2013 година кога официјално потврди дека станува збор за воен полигон за тестирање воздухопловна технологија.

Иако теориите за вонземјани никогаш не престанаа, пристапот до базата и денес е строго забранет.

Банка со семиња што треба да го спаси светот

Длабоко во арктичкиот архипелаг Свалбард, Норвешка, се наоѓа една од најважните „банки“ во светот.

Но наместо пари, таму се чуваат повеќе од милион примероци од семиња.

Целта е човештвото да има резерва во случај на глобална катастрофа што би ја уништила земјоделската продукција.

Објектот е изграден така што може да издржи земјотреси, покачување на нивото на морето и дури нуклеарен напад.

Пештера стара 17.000 години

Француската пештера Ласко е едно од најзначајните археолошки откритија во светот.

Ѕидовите се украсени со праисториски цртежи стари околу 17.000 години.

Но големиот број посетители довел до појава на габи и микроорганизми кои почнале да ги уништуваат сликите.

Затоа уште во 1963 година пештерата е затворена за јавноста.

Индискиот остров без контакт со цивилизацијата

Во Бенгалскиот Залив се наоѓа Северен Сентинел, дом на едно од последните племиња што никогаш не воспоставило контакт со модерниот свет.

Жителите агресивно ги одбиваат сите обиди за приближување.

Индиските власти воспоставија забрана за пристап за да го заштитат племето од надворешни болести, но и посетителите од можни напади.

Место што не смее да се допре

Во Австралија се издига Улуру, една од најпознатите карпи во светот.

Со години туристите се искачуваа до врвот, но во 2019 година тоа беше забрането.

Причината не е безбедноста, туку почитта кон домородното население, за кое Улуру претставува свето место.

Денес карпата може да се разгледува само од подножјето.

Зошто некои места мора да останат недостапни?

Иако забраните често ја будат љубопитноста, во најголем дел од случаите тие постојат заради заштита.

Некои локалитети се премногу чувствителни и секој дополнителен посетител може неповратно да ги оштети.

Други претставуваат сериозен безбедносен ризик поради природни опасности или воени активности.

А има и такви кои остануваат затворени затоа што чуваат тајни што државите сè уште не сакаат да ги откријат.

Токму таа комбинација на мистерија, историја и недостапност ги прави овие места едни од најфасцинантните на планетата.

С.Б.