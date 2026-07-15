Ако се будите помеѓу 3 и 5 часот наутро, вашето тело можеби се обидува да ви каже нешто!

Ноќното будење може да има различни причини, од навики до стрес – експертите објаснуваат кога да се обрне внимание.

Многу луѓе имаат исто искуство – се будат среде ноќ, гледаат на часовникот и гледаат дека времето е помеѓу 3 и 5 часот наутро. Иако повременото будење се смета за нормален дел од спиењето, честите прекини на одморот може да бидат знак дека нешто во дневниот ритам треба да се промени. Причините можат да бидат бројни – од начин на живот и навики пред спиење до стрес и промени во телото.

Една од најчестите причини за будење ноќе е стресот. Кога телото е под притисок подолго време, организмот може да остане во состојба на зголемена будност, дури и во текот на ноќта. Хормоните поврзани со стресот можат да влијаат на квалитетот на сонот, олеснувајќи му на човекот да се разбуди и потешко да заспие повторно. Затоа, експертите често советуваат да се обрне внимание на нивото на дневна напнатост и начинот на кој телото се опушта пред спиење.

Едноставни навики што често ги занемаруваме можат да влијаат на сонот. Доцните оброци, премногу кофеин во текот на денот, алкохолот, користењето на телефонот непосредно пред спиење или неправилните навики на спиење можат да го нарушат природниот циклус на одмор. Дури и собната температура, светлината или бучавата можат да бидат доволни за да го прекинат сонот кај почувствителните лица.

Будењето во овој период од ноќта често се поврзува со промените што доаѓаат со возраста. Како што старееме, сонот може да стане полесен и почесто прекинат. Кај некои луѓе, физичките потреби на телото, како што се одењето во тоалет, хормоналните промени или одредени здравствени проблеми што влијаат на квалитетот на спиењето, исто така можат да бидат причина.

Иако едно ноќно будење не е причина за загриженост, експертите советуваат дека треба да се обрне внимание ако проблемот се повторува често, трае долго време или е придружен со постојан замор во текот на денот. Квалитетниот сон е важен за расположението, концентрацијата, имунитетот и општото здравје.

Најдобриот прв чекор е да се вратат здравите навики – одење во кревет приближно во исто време, избегнување на екрани пред спиење, опуштање пред спиење и создавање пријатна средина за одмор. Телото често испраќа мали сигнали дека му е потребна промена, а добриот ноќен сон е еден од најважните начини да се поддржи тоа.