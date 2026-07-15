Колку чинеше животот кога беше воведен денарот, а колку чини денес? Бројките ја раскажуваат приказната за Македонија

Кога Македонија го воведе сопствениот денар во 1992 година, а потоа во 1993 година ја спроведе монетарната реформа со новиот денар, државата се соочуваше со висока инфлација, неизвесност и тежок економски период. Денарот стана симбол на монетарната независност, но и валута што требаше да ја врати довербата во домашната економија.

Повеќе од три децении подоцна, денарот останува стабилна валута. Но животот што можеше да се купи со истата сума пари – денес изгледа сосема поинаку.

Не затоа што денарот исчезнал, туку затоа што во меѓувреме се променија цените, платите, навиките и стандардот на живеење.

Од земја во транзиција до модерна економија

Почетокот на деведесеттите беше тежок за македонската економија. Распадот на Југославија, прекинатите пазари и високата инфлација создадоа неизвесност што се чувствуваше во секое домаќинство. Народната банка во следните години ја постави ценовната стабилност како приоритет, а инфлацијата постепено беше ставена под контрола.

Во меѓувреме се промени речиси сè.

Просечните плати пораснаа повеќекратно, се изградија нови населби, се отворија трговски центри, а автомобилите, мобилните телефони и интернетот станаа дел од секојдневниот живот. Но растеа и цените.

Како изгледа споредбата денес?

Следната табела не е само споредба на бројки. Таа покажува како се промени секојдневниот живот.

Категорија Почеток на 90-тите* Денес Леб неколку денари 35–45 денари Литар млеко едноцифрен до ниско двоцифрен износ 65–90 денари Литар гориво повеќекратно пониско од денес околу 75–85 денари Просечна нето-плата повеќекратно пониска 48.779 денари Просечен стан во Скопје неколку десетици илјади евра над 100.000 евра во многу населби

*Цените и платите од почетокот на 90-тите се ориентациони бидејќи периодот беше обележан со висока инфлација и монетарни промени.

Денарот остана ист, но неговата куповна моќ не

Ако некој во 1993 година оставел 1.000 денари на страна, денес номинално тие сè уште би биле 1.000 денари. Но со нив не би можел да купи ни приближно ист број производи како тогаш.

Според достапните податоци за инфлацијата, производ што чинел 100 денари во 1993 година денес би чинел повеќе од 2.500 денари, што покажува колку драматично се променила куповната моќ низ годините.

Тоа е суштината на инфлацијата. Парите не исчезнуваат. Исчезнува дел од нивната вредност.

Денешниот живот е поскап, но и поинаков

Во деведесеттите многу семејства немаа интернет, мобилни телефони, кабелска телевизија, стриминг платформи или месечни претплати за дигитални услуги. Денес тие трошоци станаа речиси задолжителен дел од семејниот буџет.

Истовремено, се променија и очекувањата. Пред триесет години сопствен автомобил беше привилегија. Денес за многумина е неопходност.

Патувањата во странство, онлајн купувањето и дигиталните услуги станаа нормален дел од секојдневието.

Затоа споредбата на цените сама по себе не ја кажува целата приказна.

Најголемата лекција од последните три децении

Историјата на денарот покажува дека стабилната валута е само еден дел од економската приказна.

Подеднакво важно е како растат платите, колку вредат парите што ги заработуваме и дали тие можат да го следат темпото на растот на цените.

Токму затоа, денес повеќе не е доволно само да се заработува.

Сè поважно станува како се штеди, како се инвестира и како се зачувува куповната моќ на парите во свет што постојано се менува.

За многумина денарот останува симбол на македонската независност. Но неговата историја воедно е и потсетник дека најголемата вредност на една валута не е бројката што ја пишува на банкнотата, туку тоа што навистина може да се купи со неа.

С.Б.