Колку заработуваат продавачите во Лидл Австрија? Минимална плата од 1.750 евра, им следува и 14 плата

Продавачите во најголемите австриски малопродажни синџири имаат право на минимална месечна бруто плата од 2.090 до 2.195 евра, додека со години искуство и напредување можат да заработат значително повеќе.

Продавците во австриските малопродажни синџири како што се Bila, Spar, Eurospar, Interspar, Hofer и Lidl имаат право на минимална месечна бруто плата од 2.090 до 2.195 евра (околу 1.700 до 1.750 евра нето), а платите регулирани со колективниот договор можат значително да се зголемат со години искуство и напредување во кариерата.

Како што пишува австрискиот „Хојте“, а објавува и словенечкиот „Дневник“, продавачите без завршено стручно училиште се распределуваат во класа на плата А и според важечкиот колективен договор имаат право на минимална бруто плата од 2.090 евра, додека оние со завршено стручно училиште (класа на плата Б) го започнуваат своето вработување со минимална бруто плата од 2.195 евра.

Како и во повеќето други сектори во Австрија, вработените во малопродажбата добиваат 14 плати годишно, вклучувајќи го и празничниот надомест и божиќниот бонус. Почетната плата, се разбира, не е конечна. Како што вработените стекнуваат работно искуство, тие напредуваат во повисоки нивоа на плата и со тоа ја зголемуваат својата заработка.

Некои трговци нудат повисоки износи на своите вработени, иако колективниот договор ги предвидува минималните можни плати. Според податоците од „Лидл Австрија“, почетната годишна бруто плата на вработените во нивните продавници е приближно 34.300 евра.

Конечниот износ на платниот лист е под влијание и на бројот на работни часови, а заработката може дополнително да се зголеми со надоместоци за работа навечер и во недела.