Колку години треба да работите за да заработите 1 милион евра? Направивме пресметка

Да заработите еден милион евра звучи како цел резервирана за успешни бизнисмени, спортисти или светски познати личности. Но што ако се обидеме математички да пресметаме колку време би му било потребно на еден просечно платен работник во Македонија да стигне до таа бројка?

Одговорот можеби ќе ве изненади.

Секако, ова е теоретска пресметка. Во реалниот живот секој има трошоци за храна, домување, превоз, даноци и семејство, па никој не може целата плата да ја остави на страна. Но токму затоа анализата покажува колку е тешко големо богатство да се создаде само од месечна заработка.

Да почнеме од просечната плата

Според последните официјални податоци, просечната нето-плата во Македонија изнесува 48.779 денари, односно околу 793 евра месечно.

Тоа значи дека просечниот работник заработува околу 9.516 евра годишно.

Ако теоретски не потроши ниту едно евро, до еден милион евра би стигнал по повеќе од еден век.

Пресметката изгледа вака

Месечна нето плата Годишен приход Години до 1 милион евра* 800 € 9.600 € 104 години 1.000 € 12.000 € 83 години 1.500 € 18.000 € 56 години 2.000 € 24.000 € 42 години 3.000 € 36.000 € 28 години 5.000 € 60.000 € 17 години

*Пресметката претпоставува дека целиот приход се заштедува, без никакви трошоци и без принос од инвестиции.

А што ако живеете од таа плата?

Во реалноста ситуацијата е многу поинаква.

Просечно семејство најголем дел од приходите ги троши на храна, домување, комунални сметки, превоз, образование, здравство, како и други секојдневни потреби.

Тоа значи дека само мал дел од заработката останува за штедење.

На пример, лице кое заработува 1.500 евра месечно, а успева да заштеди 300 евра, годишно ќе издвојува 3.600 евра.

Со тоа темпо, за еден милион евра би биле потребни повеќе од 275 години.

Зошто тогаш постојат милионери?

Одговорот е многу едноставен. Повеќето луѓе што достигнале богатство не го направиле тоа исклучиво преку плата.

Најголемиот дел од нив користеле сопствен бизнис, инвестиции, недвижности, акции, дивиденди, пасивни приходи.

Платата најчесто е почеток, но ретко е единствениот пат до голем капитал.

Моќта на времето

Да земеме друг пример.

Лице кое инвестира 500 евра месечно во период од 30 години и остварува просечен годишен принос од 7%, би можело да акумулира капитал од над 560.000 евра. Со поголеми месечни вложувања или подолг временски период, износот може значително да се зголеми.

Тоа покажува дека времето и сложеното каматење можат да имаат огромно влијание врз создавањето богатство.

Најважната порака

Милион евра не се невозможна бројка. Но оваа анализа покажува дека патот до таа бројка најчесто не води преку повисока плата.

Води преку создавање дополнителни извори на приходи, редовно инвестирање и долгорочно финансиско планирање.

Затоа финансиските советници често велат дека најважното прашање не е:

„Колку заработувате?“

туку:

„Колкав дел од заработката успевате да го претворите во капитал што ќе работи за вас?“

Ако месечно инвестирате По 30 години (7% годишен принос) 100 € 122.000 € 250 € 306.000 € 500 € 612.000 € 750 € 918.000 € 1.000 € 1.224.000 €

*Износите се приближни и служат како илустрација на ефектот од долгорочно инвестирање и сложена камата.

С.Б.

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