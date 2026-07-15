Трамп: Следната недела уништуваме ирански мостови и електрани

Американскиот претседател Доналд Трамп се закани дека ќе ги нападне иранските мостови и електрани следната недела ако Техеран не се врати на преговорите.

Трамп го изјави ова во интервју за Фокс њуз, емитувано додека САД и Иран разменуваа напади четврти ден по ред.

Американскиот претседател претходно се откажа од планот за воведување такса од 20 проценти за целиот товарен превоз преку Ормутскиот теснец, но во исто време повторно воведе поморска блокада на иранските пристаништа.

„Следната недела ќе биде навистина лоша за нив. Ќе ги уништиме сите нивни електрани. Ќе ги уништиме сите нивни мостови ако не седнат на преговарачка маса и не почнат да преговараат“, рече Трамп, повторувајќи ги претходните закани што беа осудени од претставници на Обединетите нации во тоа време.

Женевските конвенции забрануваат напади врз објекти од витално значење за цивилите

Откако Трамп се закани во април дека ќе бомбардира цивилна инфраструктура во Иран, вклучувајќи мостови и електрани, високиот комесар на ОН за човекови права, Фолкер Турк, рече: „Според меѓународното право, намерните напади врз цивили и цивилна инфраструктура претставуваат воено злосторство“.

Женевските конвенции од 1949 година, кои го регулираат хуманитарното право во војна, забрануваат напади врз објекти кои се сметаат за витални за цивилното население.

„Ќе ги оставам енергетските цели за на крај, но на крајот ќе ги постигнеме“, рече Трамп во емисијата „Специјален извештај со Брет Бајер“ емитувана синоќа.

Тој додаде дека американските преговарачи вчера ја пренеле пораката до иранската страна: „Подобро да постигнете договор или нема да ви остане ништо“.

Укинат е надоместокот за премин низ Ормуз

Ескалацијата на воената реторика следеше по најавата на Трамп дека ќе го замени надоместокот од 20 проценти со кој претходно се закани за премин низ Ормузскиот теснец со „огромни“ трговски и инвестициски договори со земјите од Заливот. Тој го објави ова само неколку часа пред САД повторно да ја воведат блокадата на иранските пристаништа.

Обновените напади меѓу САД и Иран предизвикаа нагло зголемување на цените на нафтата, додека сообраќајот на танкери низ Ормузскиот теснец беше речиси целосно запрен.

Централната команда на САД (Centcom) доцна синоќа соопшти дека нејзините сили „започнале дополнителен бран напади врз Иран за да продолжат да ги намалуваат иранските капацитети што се користат за напад врз комерцијални бродови“ на таа клучна морска рута.

Американскиот адмирал Бред Купер во соопштението изјави дека Иран „намерно ги таргетирал цивилите“ во регионот со напади врз седум трговски бродови, за време на кои „скоро десетина цивилни членови на екипажот беа убиени, исчезнати или повредени“.

Иран: Ги таргетиравме американските воени објекти во Бахреин и Јордан

Обединетите Арапски Емирати објавија во понеделник вечерта дека иранските крстосувачки ракети погодиле два од нивните танкери, при што загинал еден индиски член на екипажот и повредил осум, од кои четворица сериозно.

Иранскиот корпус на Револуционерната гарда (IRGC) подоцна ги потврди нападите во објава на Телеграм, велејќи дека двата танкери ги игнорирале предупредувањата, ги исклучиле своите системи за навигација и се обиделе да поминат низ миниран пат.

Во раните часови во среда, кувајтската војска објави дека пресретнува ирански беспилотни летала, додека Бахреин ги активирал своите сирени за воздушен напад.

„Кувајтската воздушна одбрана во моментов ги одбива непријателските напади со беспилотни летала по подмолната иранска агресија“, објави кувајтската војска. Министерството за внатрешни работи на Бахреин ги повика граѓаните и жителите да останат смирени и да се упатат кон најблиското безбедно место.

Техеран објави дека ги таргетирал американските воени објекти во Бахреин и Јордан, откако претходно погоди два танкери на Обединетите Арапски Емирати.