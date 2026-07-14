Кинеската централна банка пушта 1,4 трилиони јуани во економијата

Кинеската централна банка презема голема операција за вбризгување ликвидност во банкарскиот систем, со цел да ги олесни претстојните даночни плаќања на компаниите и домаќинствата и да ја одржи стабилна побарувачката за државни обврзници.

Монетарната институција во среда ќе обезбеди 1,4 трилиони јуани (околу 207 милијарди американски долари) преку шестмесечна операција на обратен репо-договор со фиксен рок, соопшти банката во официјално соопштение. Според податоците на „Bloomberg“, ова е најголемата операција спроведена досега со овој инструмент.

Централната банка наведе дека мерката има за цел да обезбеди доволно ликвидност во банкарскиот систем. По одбивањето на достасаните операции во вредност од 900 милијарди јуани, нето-вбризгувањето на средства ќе изнесува 500 милијарди јуани.

Ова е прво месечно нето-вбризгување ликвидност преку шестмесечниот инструмент од февруари наваму, покажуваат пресметките на „Bloomberg“.

Заедно со дополнителните 200 милијарди јуани, обезбедени преку тримесечни обратни репо-операции претходно овој месец, вкупниот износ на ликвидност што кинеската централна банка го насочила кон пазарот преку овој инструмент во јули достигнува 700 милијарди јуани.

Овој потег покажува дека Пекинг настојува да ги задржи стабилни условите за финансирање и да ја поддржи економијата, за која се очекува да изгубила дел од својот замав во вториот квартал од годинава.

Дополнителните средства треба да му помогнат на банкарскиот систем полесно да се справи со евентуален недостиг на ликвидност и да придонесат за стабилност на меѓубанкарските каматни стапки.