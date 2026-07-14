Пазарот на смартфони бележи пад, само „Samsung“ и „Apple“ растат

Глобалниот пазар на паметни телефони забележа пад во вториот квартал од 2026-та година, а најновите податоци на аналитичката компанија „Omdia“ покажуваат дека проблемите би можеле да продолжат и во најважниот дел од годината за продажба на уредите.

Според истражувањето на „Omdia“, испораките на паметни телефони во вториот квартал се намалиле за 4 проценти во споредба со истиот период минатата година. Како главна причина се наведува недостигот на мемориски чипови, кој сè посилно влијае врз производството, цените и стратегиите на најголемите производители.

Од „Omdia“ оценуваат дека пазарот станува сè поподелен. Производителите различно се справуваат со притисокот, во зависност од големината на компанијата, приоритетите, ценовниот сегмент во кој настапуваат и корисниците кон кои се насочени. Тоа значи дека големите и премиум брендови имаат поголем простор за прилагодување, додека производителите на поевтини модели се соочуваат со значително поголем притисок.

И покрај општиот пад, „Samsung“ и „Apple“ се издвојуваат како единствените големи производители што оствариле раст во вториот квартал. „Samsung“ го задржал првото место со 22 проценти удел на светскиот пазар, што претставува раст од 2 проценти во споредба со истиот период лани. „Omdia“ овој резултат го поврзува со стабилната побарувачка и одложеното претставување на серијата „Galaxy S26“.

„Apple“ се најде на второто место со 20 проценти удел на пазарот, при што бележи раст од 4 проценти. Овој резултат е особено значаен бидејќи вториот квартал традиционално е послаб период за компанијата, затоа што новите модели на „iPhone“ пристигнуваат подоцна во текот на годината. Сепак, аналитичарите предупредуваат дека „Apple“ веќе ги зголеми цените на дел од своите други уреди, па останува неизвесно дали тоа ќе се одрази и врз цените на следната генерација „iPhone“.

Од „Omdia“ предупредуваат дека најголемиот пад на испораките би можел да следува токму во наредните два квартала. Тоа е период кога продажбата вообичаено расте поради претставувањето на нови модели, празничната сезона и големите промотивни кампањи, но годинава тие настани ќе се совпаднат со ограничената понуда на мемориски чипови.

Проблемот не е само во недостигот на меморија. „Omdia“ наведува дека и другите тесни грла во индустријата за полупроводници, вклучувајќи ги ограничените производствени капацитети на фабриките за чипови, дополнително ги зголемуваат трошоците за производителите на паметни телефони.

Пазарот имаше тежок почеток и на годината. Во првиот квартал од 2026-та година американскиот пазар на паметни телефони се намали за 3 проценти во споредба со истиот период лани. Покрај повисоките цени на „DRAM“ и „NAND“ меморијата, како дополнителен проблем се наведува и послабата продажба преку мобилните оператори.

„Samsung“ и понатаму останува лидер меѓу „Android“ уредите, иако во првиот квартал забележал пад од 5 проценти, додека „Apple“ го задржал доминантниот удел на американскиот пазар. Најголемо изненадување била „Motorola“, која во истиот период остварила раст од 18 проценти.

Особено неповолни се прогнозите за поевтините паметни телефони. „Omdia“ очекува дека сегментот на модели со цена под 400 долари би можел да се намали за дури 22 проценти, бидејќи растот на цените на мемориските чипови најсилно ги погодува уредите со најмали профитни маржи.

Поради тоа, производителите би можеле сè повеќе да се насочуваат кон модели поскапи од 400 долари, каде што имаат поголем простор да ги менуваат компонентите, да ги приспособуваат спецификациите и полесно да ги покријат зголемените трошоци. Тоа значи дека токму купувачите на поевтини телефони би можеле најмногу да ги почувствуваат последиците од актуелната криза во синџирот на снабдување.