Возењето велосипед е четири пати поефикасно од пешачењето

Возењето велосипед е една од најефикасните физички активности кога станува збор за потрошувачката на енергија. Освен што придонесува за подобра физичка кондиција и здравје, оваа активност му овозможува на човекот да помине поголемо растојание за пократко време и со значително помал напор отколку при пешачење или трчање.

Замислете дека треба да поминете пет километри до работа. Без автомобил и без автобус, можете да пешачите околу еден час или да се качите на велосипед и да стигнете за околу 15 минути, речиси без да се испотите. Повеќето луѓе би го избрале второто решение.

Се проценува дека во светот има повеќе од една милијарда велосипеди. Благодарение на својата едноставна конструкција, велосипедот е едно од најефикасните превозни средства што некогаш биле создадени, овозможувајќи побрзо и подолго движење со многу помала потрошувачка на енергија.

Тајната е во начинот на движење

Основата на велосипедот е едноставна – две тркала, педали кои преку синџир ја пренесуваат силата до задното тркало и менувач што овозможува прилагодување на напорот.

При пешачење или трчање, телото постојано прави контролирани движења напред, при што нозете се подигаат против силата на гравитацијата со секој чекор. Самото движење на тешките екстремитети троши голема количина енергија.

Кај велосипедот, пак, нозете се движат кружно и во многу покомпактен опсег. Наместо постојано да ја подигате целата тежина на ногата, ги ротирате бутовите и потколениците, што значително ја намалува потрошувачката на енергија.

Тркалата ја прават најголемата разлика

Најголемата предност доаѓа од начинот на кој велосипедот ја претвора човечката сила во движење.

При пешачење и трчање, секој чекор претставува мал удар во подлогата. Дел од енергијата се губи како звук, вибрации и топлина што се пренесуваат низ телото.

Дополнително, секој чекор краткотрајно го забавува телото пред повторно да се оттурне напред, што бара дополнителен ангажман на мускулите.

Кај велосипедот, тркалата се тркалаат рамномерно по подлогата, без постојани удари и забавувања. Така, силата што ја создаваат нозете речиси целосно се претвора во движење напред.

Менувачот им помага на мускулите

Човечките мускули имаат природно ограничување – колку побрзо се контрахираат, толку стануваат помалку ефикасни и трошат повеќе енергија.

Токму затоа спринтот е многу понапорен од лесното трчање или пешачењето.

Менувачот на велосипедот овозможува мускулите да работат со оптимална брзина. Како што велосипедот забрзува, возачот може да избере повисок степен на пренос без мускулите да работат побрзо, со што се одржува максимална ефикасност.

Кога пешачењето е подобар избор?

Иако велосипедот е поефикасен во повеќето ситуации, постојат исклучоци.

На многу стрмни угорници со наклон поголем од околу 15 проценти, педалирањето станува значително потешко. Во такви услови, човекот може полесно да создаде сила со директно оттурнување на нозете, па пешачењето или планинарењето стануваат поефикасни.

Од друга страна, при спуштање по удолница велосипедот речиси и не бара дополнителен напор, додека пешачењето по стрмни надолнини создава силни удари врз зглобовите и бара дополнителна енергија за одржување на рамнотежата.

До четири пати поефикасно од пешачењето

Според анализите, возењето велосипед може да биде најмалку четири пати енергетски поефикасно од пешачењето и дури осум пати поефикасно од трчањето.

Оваа предност произлегува од три клучни фактори – помало движење на екстремитетите, речиси целосно елиминирање на ударите во подлогата и можноста мускулите да работат во оптимален режим благодарение на менувачот.