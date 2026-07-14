Необична бизнис идеја: „органски“ сок од гнили јаболка

На прв поглед звучи како шега: сок од гнили јаболка. Ама зад оваа необична идеја се крие многу посериозна приказна, за храна што завршува во отпад, за мали производители кои бараат начин да преживеат и за купувачи кои сè почесто прашуваат што навистина има во шишето што го купуваат.

Секако, тука веднаш мора да се направи разлика. Никој сериозен не би смеел да прави сок од мувлосани, скапани или расипани јаболка. Тоа не е бизнис, тоа е ризик. Но јаболка што се удрени, омекнати, со гребнатина, паднати од дрво или едноставно не изгледаат доволно убаво за рафт во маркет, веќе се друга приказна. Такви јаболка има многу. И најчесто завршуваат како сточна храна или отпад.

Токму тука некои мали производители гледаат можност.

„Проблемот не е во тоа дали јаболкото е криво или има дамка. Проблемот е дали е здраво за преработка. Ако е здраво, може да стане квалитетен сок“, велат познавачи на прехранбената индустрија.

Идејата е едноставна. Наместо да се фрла овошје што не е доволно „убаво“ за продажба, тоа се селектира, се мие, се чисти, се пресува и се претвора во природен сок. Без додадени бои. Без големи маркетиншки приказни. Само јаболко во шише.

Но зборот „гнило“ е опасен. Може да привлече внимание, да направи наслов, да крене прашина. Ама на етикета не смее да има играње со здравјето на луѓето. Експерти за храна предупредуваат дека ако во производството влезат мувлосани плодови, ризикот не е мал.

„Органско не значи расипано. Органско значи произведено според правила. Расипано овошје не смее да биде суровина за сок“, објаснуваат експерти за безбедност на храна.

Затоа, ако некој сака ова да го претвори во сериозен мал бизнис, првиот чекор не е преса за сок, туку контрола. Селекција на плодови, хигиена, услови за складирање, пастеризација, дозволи, анализа на производот. Нема тука „ќе го свариме дома и ќе го продаваме“. Тоа може да помине за тегла компот кај комшии, но не и за производ на пазар.

Економистите гледаат логика во ваквиот модел. Особено во овоштарските региони, каде што секоја сезона дел од родот пропаѓа затоа што нема откуп, нема цена или нема изглед што го бараат големите трговци.

„Најевтината суровина е онаа што веќе ја имате, а не ја користите. Ако производителот наместо да ја фрли, ја претвори во сок, мармалад или оцет, тој создава додадена вредност“, велат економисти кои работат со мали бизниси.

Во пракса, ваквиот сок би можел да се продава како производ од спасено овошје, а не како сок од гнили јаболка. Тоа звучи почисто, поточно и попаметно. Купувачите веќе реагираат на приказни за храна што не се фрла. Особено ако производот е локален, ако цената е пристојна и ако вкусот е добар. На крај, луѓето простуваат гребнатина на јаболко, ама не простуваат измама.

Познавачите велат дека најголема шанса имаат малите серии. Шишиња од 250 или 500 милилитри, едноставна етикета, јасна порака: направено од домашни јаболка што не завршиле во отпад. Може да оди преку фармерски пазари, локални продавници, достава, угостителски објекти, па и како дел од туристичка понуда.

Сепак, ова не е брза шема за заработка. Треба опрема, регистрација, стандарди и доверба. А довербата се губи за еден ден.

„Купувачот може да прифати необична приказна. Но не смее да се чувствува излажан. Ако кажете природно, мора да биде природно. Ако кажете органско, мора да имате доказ“, предупредуваат експерти за маркетинг.

И така, од јаболка што вчера не ги сакал никој, утре може да се роди производ. Не гламурозен, не луксузен, туку разумен. Мал бизнис од нешто што обично се фрла.

Само со една важна забелешка: сок не се прави од скапано. Се прави од спасено.

Б.З.М.