Цигарите значително поскапуваат – кутија ќе чини речиси 12 евра

Владејачката коалиција во Германија планира поголемо зголемување на акцизите за тутунските производи од првично предвиденото.

Црно-црвената коалиција, според сите извештаи, има намера да го зголеми данокот на тутун повеќе отколку што беше планирано досега. Ова произлегува од таканаречениот предлог за формулација на германското Министерство за финансии наменет за парламентарните групи на владејачката коалиција, до кој Уредничката мрежа на Германија имаше пристап. Ова треба да придонесе за заштита на јавното здравје – но и за зголемување на даночните приходи.

Речиси 12 евра по пакување

Според тој документ, цената на пакување од 20 цигари треба постепено да се зголемува на речиси 12 евра до 2030 година. Тоа би било околу 40 центи повеќе од она што е предвидено досега. Според нацрт-законот на германската влада, даноците на ситно сечкан тутун – односно тутун за виткање цигари – како и на тутун за лулиња, пури и цигарилоси ќе се зголемуваат секоја година.

Истото треба да важи и за заменските производи, како што се, на пример, течностите за е-цигари – во тој случај, според извештаите, даночната стапка ќе се зголемува секоја година за еден цент на милилитар.

Новинската агенција ДПА, исто така, извести за зголемувањето на очекуваните даночни стапки, повикувајќи се на извори од владејачката коалиција.

За јавното здравје – и даночната каса

Причината за оваа промена е, според извештаите, дефицитот во федералниот буџет. Извори од владата изјавија, според извештајот на Уредничката мрежа на Германија, дека „умереното зголемување“ не служи само за консолидирање на буџетот: „Зголемувањето служи и за заштита на јавното здравје и е во согласност со целта на Федералната влада да го намали процентот на пушачи меѓу младите и возрасните“.

Тутунот во Германија е веќе доста скап

Поточно, повисоките даночни стапки, според тие изјави, треба да донесат дополнителни даночни приходи проценети на 756 милиони евра во 2027 година. Заедно со постепените зголемувања, тие приходи ќе продолжат да растат во наредните години – до над три и пол милијарди евра во 2030 година.