Дали храната од ерфраер е поздрава од храната од рерна? Дилемата конечно е решена

Ерфраер, односно уред за пржење со топол воздух, стана апсолутен хит во последните години и сè повеќе го заменува традиционалното тавче во српските кујни.

Јулија Зумпано, диететичар од престижна клиника во Кливленд, истакнува дека овој уред овозможува драстично намалување на мастите во дневната исхрана, што автоматски ја намалува калориската вредност на оброците за дури 80 проценти.

Благодарение на брзата циркулација на топол воздух, храната останува совршено крцкава однадвор и мека одвнатре – и без капка масло. Во овој апарат можете да подготвите речиси сè: од помфрит и печен зеленчук до класично пилешко.

Помалку масти и опасни супстанции за поздраво срце

Најголемата предност на подготовката на храна на овој начин е драстичното намалување на внесот на штетни транс-масти. Покрај тоа, концентрацијата на акриламид – опасно соединение кое природно се јавува за време на пржење на високи температури, а кое се смета за потенцијално канцерогено – е значително намалена.

Истражувањата покажуваат дека оброците подготвени во ерфраер можат да содржат до 90 проценти помалку акриламид во споредба со пржената храна. За секој што е здрав за срцето и сака да го намали ризикот од хронични заболувања, ова е суштинска информација.

Другата страна на медалот: Уредот сè уште не е семоќен

Сепак, експертите предупредуваат дека дури и овој современ уред не е целосно беспрекорен. За време на термичката обработка на храната, сè уште може да се појави формирање на производи за оксидација на холестерол и други штетни супстанции. Сепак, нутриционистите се согласуваат – тој ризик е сè уште значително помал отколку со традиционалното пржење на масло.

Клучно е да се разбере дека самиот уред не може да направи чудо. Ерфраерот нема да ги претвори високо преработените храни, замрзнатите готови храни полни со сол и конзерванси во здрав оброк. Крајната хранлива вредност на она што го јадете сè уште зависи најмногу од квалитетот на храната што ја избирате.

Евтината пластика крие сериозни здравствени стапици

Не е важно само што јадеме, туку и во што ја подготвуваме храната. Евтините модели на ерфраери, направени од пластика со низок квалитет, под влијание на високи температури можат да ослободат штетни и токсични супстанции директно во вашиот оброк.

Затоа експертите ве поттикнуваат при купување да избирате модели од докажани производители, со акцент на апарати кои имаат корпа од не’рѓосувачки челик или сертифицирани, безбедни премази.

На крајот на краиштата, овој уред е одличен чекор кон поздрава исхрана, но не е магично стапче. Успешно ги елиминира вишокот масти и токсини, но не нè ослободува од одговорноста да избираме свежа, квалитетна храна и да бидеме умерени во сè.