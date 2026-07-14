Купувате имот на море? Не е сè во погледот, на овие работи треба да се обрне внимание

Купувањето куќа или стан на море честопати на прв поглед изгледа едноставно, но во пракса функционира според поинаква логика отколку во градовите.

Додека во урбаните средини одлуките најчесто се донесуваат преку практични критериуми како што се близината до работата, училиштата и секојдневната инфраструктура, на море сè се преместува во друга рамка, каде што се мешаат личното уживање, сезонската употреба и инвестицискиот потенцијал.

Во земји како Грција или Црна Гора, недвижностите на брегот ретко се само место за живеење. Тие имаат неколку улоги истовремено – како место за одмор, за изнајмување во текот на сезоната и како инвестиција. Токму оваа комбинација го менува начинот на кој се донесуваат одлуките.

Едно од првите нешта што се разликува од градскиот пазар е начинот на кој се гледа локацијата. Во градот, добра локација значи практичност и пристапност. На море, истата идеја станува многу посложена. На неколку стотици метри од плажата, погледот, наклонот на теренот или дури и локацијата во рамките на истото место може значително да ја променат цената и побарувачката. Во пракса, два имота што се физички блиску можат да имаат сосема различна вредност само поради микролокацијата и визуелниот впечаток.

За разлика од градовите каде што пазарот работи во текот на целата година, крајбрежјето има посебна сезона и вонсезона. Тоа влијае не само на ослободувањето, туку и на начинот на размислување на клиентите.

Имотот се гледа не само како простор за живеење, туку и како нешто што може да генерира приход во текот на неколкуте месеци на интензивна туристичка побарувачка. Затоа потенцијалот за изнајмување, зафатеноста во сезоната и конкуренцијата во областа сè повеќе се земаат предвид при одлуката за купување.

Во овој контекст, купувањето на море честопати вклучува сосема различен сет на прашања отколку во градот. Не станува збор само за тоа дали просторот е функционален за секојдневниот живот, туку и за тоа како се однесува како „производ“ на туристичкиот пазар.

Важен, но често потценет дел од купувањето на брегот е квалитетот на самата градба и како зградата се справува со климата. Морето носи специфични услови: високи температури, влажност, сол во воздухот и силна инсолација во текот на поголемиот дел од годината. Сето ова директно влијае на удобноста и трошоците за користење на имотот.

Камената конструкција, која често се перцепира како традиционална и постара, може да има одредени предности во крајбрежен контекст. Дебелите камени ѕидови добро ја акумулираат топлината и се загреваат побавно, така што внатрешниот простор може да остане попријатен во текот на летните месеци, дури и без интензивно климатизирање. Затоа во многу медитерански места старата камена архитектура сè уште се смета за висококвалитетна.

Сепак, ова не значи дека секоја камена куќа е автоматски добра опција. Во постарите згради, често има проблеми со влага, недоволна хидроизолација или застарена столарија, што може целосно да ја промени сликата за „природната свежина“ на каменот. Во такви случаи, трошоците за реновирање можат да бидат високи и не секогаш очигледни на прв поглед.

Од друга страна, новата градба на крајбрежјето носи различен сет на предизвици. Навидум модерните и уредни згради можат да имаат лоша топлинска или звучна изолација, што во пракса значи прегревање во текот на летото, повисоки трошоци за ладење и помала удобност, особено во туристички активните области каде што и бучавата и густината на луѓето се поголеми.

Затоа при купување покрај море, сè повеќе внимание се посветува на тоа како имотот се однесува во реални услови – како ја одржува температурата, дали има проблеми со влага, колку е добра изолацијата и колку е погодна за подолг престој, не само за летниот период.

Конечно, она што особено го карактеризира крајбрежниот пазар е фактот дека цената честопати ја следи не само квадратурата и квалитетот на градбата, туку и перцепцијата за локацијата.