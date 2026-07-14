Трамп: САД ќе наплаќаат надомест за премин на танкери низ Ормутскиот теснец

Претседателот на САД, Доналд Трамп, објави дека Соединетите Американски Држави повторно ќе ја воспостават блокадата на иранските пристаништа и рече дека Ормутскиот теснец ќе остане отворен за целиот меѓународен сообраќај, освен за Иран.

Во објава на социјалната мрежа Truth Social, Трамп изјави дека „Ормутскиот теснец ќе остане отворен, со или без Иран“, додавајќи дека САД повторно ја воведуваат „блокацијата на Иран“, која, тврди тој, ќе спречи само ирански бродови и нивните купувачи да влегуваат или излегуваат од иранските пристаништа, пишува SEEbiz.

„Сите други земји ќе имаат слободен и непречен пристап до Ормутскиот теснец“, напиша тој.

Трамп, исто така, објави дека во иднина САД ќе се претстават како „чувар на Ормутскиот теснец“ и дека, за да се обезбеди безбедноста на пловидбата во таа стратешки исклучително важна и нестабилна област, ќе наплаќа надомест од 20 проценти за целиот товар што поминува низ теснецот.

„За да бидеме фер, на Соединетите Американски Држави ќе им бидат надоместени сите трошоци потребни за обезбедување на овој многу нестабилен дел од светот, по стапка од 20 проценти на целиот превезен товар. Имплементацијата и воспоставувањето на тој систем започнува веднаш“, напиша Трамп.

Претседателот на САД претходно изјави во телефонско интервју за „Фокс њуз“ дека Соединетите Американски Држави веројатно ќе ја преземат контролата врз теснецот и дека треба да бидат компензирани за тоа.

„Ќе го држиме теснецот и веројатно ќе управуваме со него. Ќе бидеме чувари на теснецот. Можеби ќе се наречеме ангел чувар на теснецот. И треба да ни биде платено за тоа“, рече Трамп во телефонско интервју за емисијата „Фокс енд Френдс“ на телевизијата „Фокс њуз“.