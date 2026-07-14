Билниот отпад – неискористен ресурс за циркуларната економија и одржливо земјоделство

Проектот „Ѓубриво од чај“ на БИЛКИЛАЈФ покажува како искористените билни чаеви и билниот материјал можат да се претворат во природно органско ѓубриво, намалувајќи го отпадот и создавајќи нова вредност за животната средина и локалната заедница.

Како дел од напорите за развој на циркуларната економија во Северна Македонија, Здружението на граѓани – Центар за хербализам, туризам и одржлив развој БИЛКИЛАЈФ од Општина Чучер Сандево разви иновативен модел кој го претвора билниот отпад во вреден ресурс. Во рамките на проектот „Ѓубриво од чај“, организацијата го разви BilkiGrow – природно течно органско ѓубриво добиено од искористени кесички од билни чаеви.

Проектот претставува практичен пример за примена на принципите на циркуларната економија. Наместо употребените кесички од чај и билниот талог да завршат како отпад, тие се собираат од локални ресторани, кафулиња, организации и граѓани, а потоа преку природен процес на преработка се трансформираат во органско течно ѓубриво наменето за почвена и фолијарна примена.

Со оваа иницијатива БИЛКИЛАЈФ придонесува за намалување на органскиот отпад, намалување на употребата на синтетички ѓубрива и промоција на одржливо земјоделство, истовремено создавајќи нов еколошки производ со додадена вредност.

BilkiGrow е наменет за урбано градинарство, органски фарми, балконски и домашни растенија, како и за едукативни активности и демонстративни градини кои промовираат одржливо градинарство.

Покрај создавање и развојот на производот, преку проектот е воспоставена партнерска мрежа со локални ресторани, кафулиња, граѓански организации, земјоделци и институции, со цел организирано собирање на билниот отпад и негова повторна употреба. Воедно беа реализирани и информативни активности за подигнување на јавната свест за придобивките од циркуларната економија и одговорното управување со биолошкиот отпад.

Билниот отпад претставува еден од најпотценетите природни ресурси, иако содржи значителен потенцијал за повторна употреба. Остатоците од билки, чаеви и други растителни материјали сè уште содржат органска материја и хранливи елементи кои можат повторно да се вратат во природниот циклус, наместо да завршат на депонии. Со нивна преработка во органски производи, отпадот добива нова вредност, а истовремено се намалува загадувањето и количината на биолошки отпад.

Циркуларната економија претставува модел на производство и потрошувачка кој ги задржува ресурсите во употреба што е можно подолго преку повторна употреба, обновување и рециклирање. Проектот „Ѓубриво од чај“ е практичен пример за примена на овие принципи, покажувајќи дека и наједноставниот органски отпад може да стане ресурс со нова економска и еколошка вредност.

Резултатите од иницијативата се повеќекратни – намалување на отпадот, подобрување на квалитетот на почвата, намалување на употребата на хемиски ѓубрива, поддршка на локалното земјоделство, поттикнување на одговорно управување со ресурсите и јакнење на локалната зелена економија.

Проектот истовремено создава нови можности за соработка помеѓу угостителскиот сектор, локалните земјоделци, граѓанските организации и институциите. Со воспоставување систем за собирање и повторна употреба на билниот отпад се гради локална циркуларна мрежа во која секој учесник придонесува за зачувување на природните ресурси и создавање поодржлива заедница.

На долг рок, ваквите иницијативи имаат потенцијал да ја зголемат јавната свест за одговорно управување со отпадот, да поттикнат иновации во користењето на биоресурсите и да покажат дека одржливиот развој започнува со мали, но значајни промени во начинот на кој ги користиме ресурсите што веќе ги имаме.

Со вакви иновативни решенија, БИЛКИЛАЈФ покажува дека одржливоста не е само концепт, туку практичен модел кој создава економска, еколошка и општествена вредност за локалната заедница.

Оваа содржина е изработена во рамки на проектот „Ѓубриво од чај“, поддржан од проектот „Граѓанско општество и млади за инклузивен и одржлив развој преку циркуларна економија во Северна Македонија“, кој се спроведува од страна на PIN, АРНО, LEAD и Ековита, и е финансиран од Европската Унија.

Оваа содржина е единствена одговорност на Центарот за хербализам,туризам и одржлив развој „БИЛКИЛАЈФ“ Чучер Сандево и ни под какви околности не може да се смета дека ги одразува ставовите на Европската Унија.