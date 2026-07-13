Wall Street: Индексите паднаа по новите закани на Трамп

Американските акции паднаа во понеделник откако претседателот Доналд Трамп објави дека повторно воведува, како што рече, блокада на иранскиот превоз низ Ормутскиот теснец.

S&P 500 изгуби 0,7%, додека Nasdaq Composite падна за 1,5%. Индустрискиот просек Dow Jones се тргуваше за 139 поени, или 0,3%.

„Ја воведуваме повторно иранската блокада, наречена така затоа што само им оневозможува на иранските бродови или купувачи да влезат или излезат“, рече Трамп во објава на Truth Social.

„САД отсега ќе бидат познати како „ЧУВАР НА ОРМУСКИОТ ТЕСНЕЦ“, но како такви, и од ИСКРЕНА причина, ќе бидат надоместени, по стапка од 20% од целиот товар што се испраќа, за сите трошоци потребни за извршување на работата за обезбедување безбедност и заштита на овој многу нестабилен дел од светот“, продолжи тој.

Цените на нафтата скокнаа по неговата објава, а фјучерсите за сурова нафта од West Texas Intermediate пораснаа за повеќе од 7% на 76 долари. Фјучерсите за сурова нафта од Брент, меѓународниот репер, се зголемија за 7% на повеќе од 81 долар за барел.

Најновата ескалација се случи откако Иран и САД разменија воздушни напади во текот на викендот. Техеран ги таргетираше американските објекти во неколку земји од Персискиот Залив и го прогласи Ормутскиот теснец затворен, иако Трамп го оспори тоа тврдење во неделата, велејќи дека клучната бродска линија останува отворена за комерцијален сообраќај.

Во саботата, Трамп нареди воздушни напади врз Иран откако Техеран нападна комерцијален брод што минуваше низ теснецот.

„Тоа е пазар со ограничен домет додека не се најде вистинското решение на Блискиот Исток“, рече Бен Фултон, извршен директор на WEBs Investments.

Имињата на полупроводничките компании беа под притисок. Акциите на SK Hynix, кои котираат на берзата во САД, изгубија 6% по дебито на јужнокорејскиот производител на чипови на Nasdaq во петокот, кога пораснаа за 13%.

Акциите на Micron Technology паднаа за 5%, додека акциите на Sandisk паднаа за 12%. Seagate Technology паднаа за 6%. Од друга страна, акциите на Advanced Micro Devices паднаа за 3%, додека Intel се повлекоа за 6%.

„Чувствувам дека дел од промените се случија премногу брзо“, рече Фултон, додавајќи дека сè уште мисли дека трговијата со вештачка интелигенција е на крајот „жива и здрава“.

Покрај тоа, акциите на големите американски банки – имено JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo – беа пониски пред објавувањето на заработката оваа недела. Достапни се и квартални резултати од Netflix, Johnson & Johnson и UnitedHealth.

Очекувањата за сезоната се високи. Аналитичарите во просек проценуваат дека заработката на S&P 500 во вториот квартал се зголемила за повеќе од 23% во однос на претходната година, според FactSet.