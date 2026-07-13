ЕУ увезува рекордни количини руски течен гас

Земјите од Европската Унија (ЕУ) увезоа рекордни количини течен природен гас (ЛНГ) од рускиот објект Јамал во првата половина од оваа година, објави „Reuters“. Ова се случува пред да стапи во сила забраната за увоз на руски гас во блокот.

ЕУ го забрани увозот на руски ЛНГ според краткорочни договори од април, а увозот според долгорочни договори веројатно ќе продолжи до 1-ви јануари 2027-ма година.

Земјите од ЕУ увезоа 136 товари што содржат 9,97 милиони тони течен гас од Јамал во периодот јануари-јуни, што е зголемување од 16% во обемот во споредба со истиот период минатата година, пресмета консултантската компанија „Kpler“.

Проектот „Јамал ЛНГ“, кој се наоѓа во западна Русија, е контролиран од приватната руска компанија Новатек. Кинеската „CNPC“ и француската „TotalEnergies“ исто така имаат удел во активата.

Повеќе од 97% од испораките на Јамал помеѓу јануари и јуни беа наменети за пристаништата на ЕУ. Ова се случува и покрај тоа што ЕУ ја засили својата поддршка за Украина во нејзината војна против Русија.

Финансирање на руската инвазија на Украина

Купувањата на течен природен гас од Јамал помеѓу јануари и јуни беа во вредност од 5,96 милијарди евра. Трите најголеми дестинации за испораки беа Франција, Белгија и Шпанија.

Во обид да се спречи Русија да ја финансира својата војна во Украина, ЕУ се согласи да го забрани целиот увоз на руски гас по целосната инвазија на Москва во 2022-ра година. Забраната се воведува постепено за да им се даде време на компаниите во регионот да обезбедат алтернативни резерви.

Рокниот рок за завршување на увозот е септември 2027-ма година.

Испораките од Јамал одразуваат поширок тренд во Европа на зголемување на увозот на руски гас од почетокот на годината.

Увозот на руски гас преку цевковод во ЕУ се зголеми за 7% на годишно ниво од јануари до мај 2026-та година, додека увозот на руски течен природен гас порасна за 11%, проценува Агенцијата на ЕУ за соработка на регулаторите за енергија.

Се истакнува дека причините за зголемувањето вклучуваат компании што складираат пред забраната од ЕУ.