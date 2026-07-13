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РКЕ ја зголеми цената на дизелот за 5,5 денари, на бензините за 1,5 денар

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Александар
горива цени

Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија (РКЕ) донесе Одлука со која се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 3,59% во однос на малопродажните цени на нафтените деривати утврдени согласно одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт на Регулаторна комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија од 06.07.2026 година.

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Малопродажната цена на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) се зголемува за 5,50 денари за литар, додека малопродажните цени на бензините ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 се зголемуваат за 1,50 денари за литар.

Малопродажната цена на Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1) се зголемува за 4,50 ден/литар.

Од 14.7.2026 година од 00:01 часот максималните цени на нафтените деривати ќе изнесуваат:

Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС – 95 – 87,00 (денари/литар)

Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС – 98 – 89,00 (денари/литар)

Дизел гориво – ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) – 88,00 (денари/литар)

Масло за горење – Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) – 86,00 (денари/литар)

Мазут М-1 НС – 42,168 (денари/килограм)

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